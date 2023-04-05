Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в столице: есть пострадавшие

Народный артист Украины, актер Остап Ступка

Народный артист Украины, актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 23:15.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание OBOZREVATEL.

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Сын легендарного актера Богдана Ступки на своем автомобиле Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi.

"Авария произошла на улице Федорова. Машина, за рулем которой находился Остап Ступка, протаранила легковушку, в которой сидел 38-летний мужчина... Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный транспортное средство", — сообщает издание.

Мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить наличие алкоголя в его крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно уехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.

"По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", — заявила пресс-служба полиции Киева.

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Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка. Также мы рассказывали, что американский актер, бывший губернатор штата Калифорния и общественный деятель Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку.