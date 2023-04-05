Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в столице: есть пострадавшие arrow

Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в столице: есть пострадавшие

5 апреля 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Народный артист Украины, актер Остап Ступка
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Народный артист Украины, актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 23:15.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание OBOZREVATEL.

Читайте также:

Подробности

Сын легендарного актера Богдана Ступки на своем автомобиле Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi.

"Авария произошла на улице Федорова. Машина, за рулем которой находился Остап Ступка, протаранила легковушку, в которой сидел 38-летний мужчина... Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный транспортное средство", — сообщает издание.

Мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить наличие алкоголя в его крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно уехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.

"По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", — заявила пресс-служба полиции Киева.

фото?

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка. Также мы рассказывали, что американский актер, бывший губернатор штата Калифорния и общественный деятель Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB