Володимир Остапчук показав крихітного сина

Володимир Остапчук з дружиною Катериною та сином Тимофієм. Фото: instagram.com/poka.tya

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина, які нещодавно стали батьками, поділилися зворушливими новорічними кадрами. Зіркове подружжя влаштувало домашню фотосесію із сином Тимофієм.

Світлинами із новонародженим малюком пара поділилася в Instagram.

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Новоспечені батьки влаштували фотосесію у своєму будинку. На світлинах подружжя позує перед камерою із маленьким Тимофієм на руках.

Катерина обрала для кадрів в'язаний костюм бежевого кольору із чорними вставками. Володимир позував перед камерою із сином на руках у повсякденному светрі бежевого кольору, джинсах та футболці.

Новоспечені батьки привітали шанувальників зі Новим 2025 роком.

"Головний підсумок нашого 2024 року. Вітаємо з Новим роком!", — написала Катерина.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною та сином Тимофієм. Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Остапчук із сином Тимофієм. Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з родиною. Фото: instagram.com/poka.tya

Син Володимира Остапчука Тимофій. Фото: instagram.com/poka.tya

Син Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Остапчук із крихітним сином. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше відома відьма пророкувала Володимиру Остапчуку розлучення та четвертий шлюб.

Також дружина телеведучого після народження сина приголомшила фігурою в спідньому.