Володимир Остапчук показав крихітного сина

Остапчук влаштував новорічну фотосесію з дружиною і сином
Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина, які нещодавно стали батьками, поділилися зворушливими новорічними кадрами. Зіркове подружжя влаштувало домашню фотосесію із сином Тимофієм.
Світлинами із новонародженим малюком пара поділилася в Instagram.
Дружина Остапчука про "підсумки" року
Новоспечені батьки влаштували фотосесію у своєму будинку. На світлинах подружжя позує перед камерою із маленьким Тимофієм на руках.
Катерина обрала для кадрів в'язаний костюм бежевого кольору із чорними вставками. Володимир позував перед камерою із сином на руках у повсякденному светрі бежевого кольору, джинсах та футболці.
Новоспечені батьки привітали шанувальників зі Новим 2025 роком.
"Головний підсумок нашого 2024 року. Вітаємо з Новим роком!", — написала Катерина.
Раніше відома відьма пророкувала Володимиру Остапчуку розлучення та четвертий шлюб.
Також дружина телеведучого після народження сина приголомшила фігурою в спідньому.
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