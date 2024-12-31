Владимир Остапчук показал крошечного сына

Остапчук устроил новогоднюю фотосессию с женой и сыном
Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина, которые недавно стали родителями, поделилась трогательными новогодними кадрами. Звездные супруги устроили домашнюю фотосессию с сыном Тимофеем.
Фотографиями с новорожденным малышом пара поделилась в Instagram.
Жена Остапчука о "итогах" года
Новоиспеченные родители устроили фотосессию в своем доме. На фотографиях супруги позируют перед камерой с маленьким Тимофеем на руках.
Екатерина выбрала для кадров вязаный костюм бежевого цвета с черными вставками. Владимир позировал перед камерой с сыном на руках в повседневном свитере бежевого цвета, джинсах и футболке.
Новоиспеченные родители поздравили поклонников с Новым 2025 годом.
"Главный итог нашего 2024 года. Поздравляем с Новым годом!", — написала Екатерина.
Ранее известная ведьма предсказывала Владимиру Остапчуку развод и четвертый брак.
Также жена телеведущего после рождения сына ошеломила фигурой в нижнем.
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