Владимир Остапчук показал крошечного сына

Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном Тимофеем. Фото: instagram.com/poka.tya

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина, которые недавно стали родителями, поделилась трогательными новогодними кадрами. Звездные супруги устроили домашнюю фотосессию с сыном Тимофеем.

Фотографиями с новорожденным малышом пара поделилась в Instagram.

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Новоиспеченные родители устроили фотосессию в своем доме. На фотографиях супруги позируют перед камерой с маленьким Тимофеем на руках.

Екатерина выбрала для кадров вязаный костюм бежевого цвета с черными вставками. Владимир позировал перед камерой с сыном на руках в повседневном свитере бежевого цвета, джинсах и футболке.

Новоиспеченные родители поздравили поклонников с Новым 2025 годом.

"Главный итог нашего 2024 года. Поздравляем с Новым годом!", — написала Екатерина.

Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном Тимофеем. Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина Остапчук с сыном Тимофеем. Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с семьей. Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука Тимофей. Фото: instagram.com/poka.tya

Сын Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина Остапчук с крошечным сыном. Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее известная ведьма предсказывала Владимиру Остапчуку развод и четвертый брак.

Также жена телеведущего после рождения сына ошеломила фигурой в нижнем.