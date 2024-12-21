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Дружина Остапчука після пологів приголомшила фігурою у спідньому

21 грудня 2024 18:14
Марія Покровська - Редактор
Катерина Остапчук приголомшила фігурою у спідньому після пологів - фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина лише 10 днів тому вперше стала мамою. Зіркова матуся показала, як змінилася її фігура після пологів.

На своїй сторінці в Instagram поділилася кадрами у спідньому.

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Аби відновитися після народження малюка дружина шоумена вирушила на масаж до свого салону краси. Після сеансу Катерина позувала перед дзеркалом у джинсах та бюстгальтері.

Молода матуся приголомшила своєю підтягнутою фігурою та стрункою талією після пологів.

Катерина Остапчук після пологів
Катерина Остапчук після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина зворушила своїх шанувальників ніжними кадрами з сином Тимофієм. Дружина Остапчука у вишуканому домашньому комплекті покрутилася перед камерою з малюком на руках.

Катерина Остапчук з сином
Катерина Остапчук з сином. Фото: instagram.com/poka.tya
Дружина Володимира Остапчука з сином
Дружина Володимира Остапчука з сином. Фото: instagram.com/poka.tya

У коментарях підписниці поцікавилися, чи залишився у Катерини шрам після кесаревого розтину, але блогерка зазначила, що слід від операції вже майже не помітний.

Раніше дружина Остапчука розсекретила, скільки кілограмів скинула після пологів.

Також Катерина зізналася, чи важко їй дається материнство.

Володимир Остапчук вагітність українські зірки схуднення фігура пологи Катерина Полтавська

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