Катерина Остапчук приголомшила фігурою у спідньому після пологів - фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина лише 10 днів тому вперше стала мамою. Зіркова матуся показала, як змінилася її фігура після пологів.

На своїй сторінці в Instagram поділилася кадрами у спідньому.

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Аби відновитися після народження малюка дружина шоумена вирушила на масаж до свого салону краси. Після сеансу Катерина позувала перед дзеркалом у джинсах та бюстгальтері.

Молода матуся приголомшила своєю підтягнутою фігурою та стрункою талією після пологів.

Катерина Остапчук після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина зворушила своїх шанувальників ніжними кадрами з сином Тимофієм. Дружина Остапчука у вишуканому домашньому комплекті покрутилася перед камерою з малюком на руках.

Катерина Остапчук з сином. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука з сином. Фото: instagram.com/poka.tya

У коментарях підписниці поцікавилися, чи залишився у Катерини шрам після кесаревого розтину, але блогерка зазначила, що слід від операції вже майже не помітний.

Раніше дружина Остапчука розсекретила, скільки кілограмів скинула після пологів.

Також Катерина зізналася, чи важко їй дається материнство.