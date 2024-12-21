Катерина Остапчук приголомшила фігурою у спідньому після пологів - фото

Дружина Остапчука після пологів приголомшила фігурою у спідньому
Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина лише 10 днів тому вперше стала мамою. Зіркова матуся показала, як змінилася її фігура після пологів.
На своїй сторінці в Instagram поділилася кадрами у спідньому.
Катерина Остапчук здивувала виглядом після пологів
Аби відновитися після народження малюка дружина шоумена вирушила на масаж до свого салону краси. Після сеансу Катерина позувала перед дзеркалом у джинсах та бюстгальтері.
Молода матуся приголомшила своєю підтягнутою фігурою та стрункою талією після пологів.
Також Катерина зворушила своїх шанувальників ніжними кадрами з сином Тимофієм. Дружина Остапчука у вишуканому домашньому комплекті покрутилася перед камерою з малюком на руках.
У коментарях підписниці поцікавилися, чи залишився у Катерини шрам після кесаревого розтину, але блогерка зазначила, що слід від операції вже майже не помітний.
Раніше дружина Остапчука розсекретила, скільки кілограмів скинула після пологів.
Також Катерина зізналася, чи важко їй дається материнство.
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