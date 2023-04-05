Остапу Ступці, який створив ДТП в Києві, вручили підозру: автомобіль актора вилучили

Народний артист України, актор Остап Ступка

Народний артист України Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння творив серйозне ДТП в столиці. Рівень алкоголю в крові народного артиста України перевищив норму понад в п’ять разів. Стало відомо, що актору повідомлено про підозру.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

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Подробиці

Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва (вул. І.Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича). 38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований у лікарні.

"Водія Range Rover, 1967 року народження, затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. Наразі порушнику повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Автомобіль, яким керував підозрюваний, вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу. Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві", — повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Якщо провина сина легендарного актора Богдана Ступки буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Сам зірка кінематографу відмовляється давати коментарі представникам ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія та громадський діяч, Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку.