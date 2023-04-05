Остапу Ступке, создавшему ДТП в Киеве, вручили подозрение: автомобиль актера изъяли

Народный артист Украины, актер Остап Ступка

Народный артист Украины Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения создавал серьезное ДТП в столице. Уровень алкоголя в крови народного артиста Украины превысил норму более чем в пять раз. Стало известно, что актеру доложено о подозрении.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

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Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 23:15 в Голосеевском районе Киева (ул. И.Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича). 38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

"Водителя Range Rover, 1967 года рождения, задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови. В настоящее время нарушителю сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства. Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУ ЧП в г. Киеве", — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Если вина сына легендарного актера Богдана Ступки будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. Сам звезда кинематографа отказывается давать комментарии представителям СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер, бывший губернатор штата Калифорния и общественный деятель, Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку.