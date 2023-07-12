Христина Соловій згадала, як її бив колишній – піднімав на неї руку від ревнощів

Українська співачка Христина Соловій під час шоу стосовно ревнощів. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська виконавиця, музикантка та авторка пісень Христина Соловій розкрила неочікувані подробиці свого особистого життя. Відома співачка вперше розповіла про те, як її колишній піднімав на неї руку через те, що він був дуже ревнивим.

Про це Христина Соловій розповідає в інтерв’ю на каналі "ебаут" в YouTube.

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Українська артистка згадала, що у віці 24 роки вона мала стосунки з хлопцем, який був дуже ревнивим. Одного разу вони разом пішли на вечірку, де один музикант підійшов до неї та поцілував. За думкою Христини, він зробив це на публіку, щоб привернути увагу журналістів.

Причому, артистка зазначила, що поцілунок був досить тривалим та дуже пристрасним.

Українська співачка Христина Соловій під час підкасту. Фото: скріншот з YouTube

Звісно ж, коханий Христини Соловій це не оцінив, тому одразу ж почав із нею сваритися. Хлопець почав казати про те, що саме Христини винувата в тому, що сталося на вечірці. Більш того, коли вони прийшли додому, хлопець почав піднімати руку на свою кохану.

"Ми з моїм хлопцем дорогою розбирали всю цю ситуацію. Він починає мене гасити, пригнічувати. Основний момент був у тому, що там було десятки дівчат, але він не дозволив собі такого до жодної з них, а ти поводилася так, бо з тобою можна це зробити. Я починаю щось доказувати, кричати, і я розумію, що я падаю на ліжко від ляпаса", — відверто розповіла Христина Соловій.

Втім, артистка довго не зустрічалася з цим хлопцем, адже знайшла собі іншого.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Христина Соловій показала поцілунок з музикантом Сергієм Жаданом.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Христина Соловій звинуватила російського репера у крадіжці її пісні.

Також ми повідомляли про те, що співачка Христина Соловій знялася для чоловічого журналу.