Кристина Соловий вспомнила, как ее избивал бывший – поднимал на нее руку от ревности

Украинская певица Кристина Соловий во время шоу касательно ревностей. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, музыкант и автор песен Кристина Соловий раскрыла неожиданные подробности своей личной жизни. Известная певица впервые рассказала о том, как ее бывший поднимал на нее руку из-за того, что он был очень ревнив.

Об этом Кристина Соловий рассказывает в интервью на канале "ебаут" в YouTube.

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Украинская артистка вспомнила, что в возрасте 24 лет она имела отношения с парнем, который был очень ревнивым. Однажды они вместе пошли на вечеринку, где один музыкант подошел к ней и поцеловал. По мнению Кристины, он сделал это на публику, чтобы привлечь внимание журналистов.

Причем, артистка отметила, что поцелуй был довольно длительным и страстным.

Украинская певица Кристина Соловий во время подкаста. Фото: скриншот с YouTube

Конечно же, любимый Кристины Соловий это не оценил, поэтому сразу начал с ней ссориться. Парень начал говорить о том, что именно Кристина виновата в том, что произошло на вечеринке. Более того, когда они пришли домой, он начал поднимать руку на свою любимую.

"Мы с моим парнем по дороге разбирали всю эту ситуацию. Он начинает меня тушить, подавлять. Основной момент был в том, что там было десятки девушек, но он не позволил себе такого ни к одной из них, а ты обращалась так, потому что с тобой можно это сделать. Я начинаю что-то доказывать, кричать, и я понимаю, что я падаю на кровать от пощечины", — откровенно рассказала Кристина Соловий.

Впрочем, артистка долго не встречалась с этим парнем, поскольку нашла себе другого.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Кристина Соловий показала поцелуй с музыкантом Сергеем Жаданом.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Кристина Соловий обвинила российского рэпера в краже ее песни.

Также мы сообщали, что певица Кристина Соловий снялась для мужского журнала.