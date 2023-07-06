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Внаслідок ракетної атаки на Львів в Христини Соловій вибило вікна: стан співачки

6 липня 2023 09:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Внаслідок ракетної атаки на Львів в Христини Соловій вибило вікна: стан співачки
Співачка Христина Соловій. Фото: Julian Kukhlevskyy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В ніч проти 6 липня Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни ракетну атаку на цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та постраждалі. Від терору окупантів постраждала й співачка Христина Соловій. 

Про це вона повідомила в сторіз свого Instagram.

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30-річна співачка повідомила, що в її оселі внаслідок вибухової хвилі вибиті вікна. Зіркова уродженка Львівської області не стала показувати фото. Але лаконічно розповіла підписникам про свій стан. 

"Жива, здорова. Сподіваюсь, ви теж", — написала Христина. 

Скриншот: Instagram/soloviyka

Що відомо про обстріл Львова

На місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі. Про це заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин керівник пресслужби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.На момент написання новини, було відомо про трьох загиблих. Десятки українців постраждали, інших евакуйовано.

Наслідки ракетної атаки на Львів 6 липня 2023 року. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яким регіонам України загрожують "Калібри".

Також ми розповідали, що поет, музикант Сергій Жадан та Христина Соловій заінтригували публіку палкими обіймами на сцені.

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