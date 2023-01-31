Памела Андерсон показала дорослих синів на прем'єрі документалки про себе

Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від Netflix
На стрімінговій платформі Netflix з’явився документальний фільм "Памела: історія кохання", в якому 55-річна американська супермодель та акторка Памела Андерсон розповідає історію свого життя, зокрема, про оприлюднення її численних секс-відео.
Знаменитість відвідала урочисту прем’єру у Лос-Анджелесі, пише видання Elle.
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Деталі
Памела Андерсон з'явилася разом із двома своїми синами: 26-річним Брендоном Томасом та 25-річним Діланом Джаггером, яких народила від музиканта Томмі Лі.
Сини акторки прийшли підтримати зіркову матір у супроводі своїх дівчат: Брендон разом зі своєю подругою, моделлю Лілі Істон, Ділан — із Паулою Брасс.
55-річна Памела Андерсон з'явилася на прем’єрі документального фільму "Памела: історія кохання" в червоній облягаючій сукні до підлоги.
В рамках промокампанії стрічки Андерсон розповіла чимало шокуючих історій зі свого життя. Так, наприклад, Памела згадала про свого першого бойфренда-аб'юзера, який буквально викинув її з машини на великій швидкості.
"Він так сильно штовхнув мене ногою, що мені нічого не залишалося, як відкрити двері, коли машина рухалася, і я скотилася прямо в кювет", — розповіла Андерсон.
Іншим разом він спробував збити її, коли вона йшла тротуаром. У мемуарах, які вийдуть з фільмом, актриса докладно описує три випадки сексуального насильства у своєму житті. Всі вони сталися до 18 років. У дитинстві до неї неодноразово чіплялась няня. 25-річний чоловік зґвалтував її, коли їй було 12 років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Памелу Андерсон розсмішив статевий орган партнера на знімальному майданчику.