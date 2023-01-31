Памела Андерсон показала дорослих синів на прем'єрі документалки про себе

Американська супермодель та акторка Памела Андерсон на прем'єрі документального фільму "Памела: історія кохання". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

На стрімінговій платформі Netflix з’явився документальний фільм "Памела: історія кохання", в якому 55-річна американська супермодель та акторка Памела Андерсон розповідає історію свого життя, зокрема, про оприлюднення її численних секс-відео.

Знаменитість відвідала урочисту прем’єру у Лос-Анджелесі, пише видання Elle.

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Памела Андерсон з'явилася разом із двома своїми синами: 26-річним Брендоном Томасом та 25-річним Діланом Джаггером, яких народила від музиканта Томмі Лі.

Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Сини акторки прийшли підтримати зіркову матір у супроводі своїх дівчат: Брендон разом зі своєю подругою, моделлю Лілі Істон, Ділан — із Паулою Брасс.

Ділан Джаггер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Брендон Томас. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

55-річна Памела Андерсон з'явилася на прем’єрі документального фільму "Памела: історія кохання" в червоній облягаючій сукні до підлоги.

Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В рамках промокампанії стрічки Андерсон розповіла чимало шокуючих історій зі свого життя. Так, наприклад, Памела згадала про свого першого бойфренда-аб'юзера, який буквально викинув її з машини на великій швидкості.

"Він так сильно штовхнув мене ногою, що мені нічого не залишалося, як відкрити двері, коли машина рухалася, і я скотилася прямо в кювет", — розповіла Андерсон.

Іншим разом він спробував збити її, коли вона йшла тротуаром. У мемуарах, які вийдуть з фільмом, актриса докладно описує три випадки сексуального насильства у своєму житті. Всі вони сталися до 18 років. У дитинстві до неї неодноразово чіплялась няня. 25-річний чоловік зґвалтував її, коли їй було 12 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Памелу Андерсон розсмішив статевий орган партнера на знімальному майданчику.