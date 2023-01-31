Памела Андерсон показала взрослых сыновей на премьере документалки о себе

Американская супермодель и актриса Памела Андерсон на премьере документального фильма "Памела: история любви". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

На стриминговой платформе Netflix появился документальный фильм "Памела: история любви", в котором 55-летняя американская супермодель и актриса Памела Андерсон рассказывает историю своей жизни, в частности, об обнародовании ее многочисленных секс-видео.

Знаменитость посетила торжественную премьеру в Лос-Анджелесе, пишет издание Elle.

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Памела Андерсон появилась вместе с двумя своими сыновьями: 26-летним Брендоном Томасом и 25-летним Диланом Джаггером, которых родила от музыканта Томми Ли.

Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Сыновья актрисы пришли поддержать звездную мать в сопровождении своих девушек: Брэндон вместе со своей подругой, моделью Лили Истон, Дилан — с Паулой Брасс.

Дилан Джаггер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Брендон Томас. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

55-летняя Памела Андерсон появилась на премьере документального фильма "Памела: история любви" в красном облегающем платье до пола.

Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В рамках промокампании картины Андерсон рассказала немало шокирующих историй из своей жизни. Так, например, Памела вспомнила о своем первом бойфренде-объюзере, который буквально выбросил ее из машины на большой скорости.

"Он так сильно толкнул меня ногой, что мне ничего не оставалось, как открыть дверь, когда машина двигалась, и я скатилась прямо в кювет", — рассказала Андерсон.

В другой раз он попытался сбить ее, когда она шла по тротуару. В мемуарах, вышедших с фильмом, актриса подробно описывает три случая сексуального насилия в своей жизни. Все они произошли к 18 годам. В детстве к ней неоднократно придиралась няня. 25-летний мужчина изнасиловал ее, когда ей было 12 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Памела Андерсон рассмешил половой орган партнера на съемочной площадке.