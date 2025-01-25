Памела Андерсон відреагувала на відсутність номінації на Оскар

Американська акторка, модель Памела Андерсон. Фото: Instagram/pamelaanderson

Канадська акторка Памела Андерсон прокоментувала відсутність своєї номінації на цьогорічній кінопремії "Оскар". Вона не потрапила у список претендентів на найкращу акторку.

Про це пише Elle.

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Памела Андерсон не очікувала номінації на "Оскар"

Памела Андерсон цьогоріч представила фільм "Остання танцівниця" і чимало кінокритиків пророкували їй номінацію на Оскарі-2025. Втім, цього не сталося.

У центрі сюжету — танцівниця з Лас-Вегаса, яка має шукати новий шлях, коли її шоу закривають після багатьох років. Памела Андерсон не сподівалась отримати нагороду за цю роль, тому не засмучена:

"Боже мій, я не очікувала цього. Виконання роботи — це перемога. Це те, що я люблю робити, і я думаю, що ми можемо втратити це з уваги іноді в цьому божевільному сезоні нагород, але приємно бути визнаною, і все це бонус".

Памела Андерсон. Фото: скриншот трейлеру "Остання танцівниця"

Водночас фільм номінований в SAG. Сама акторка вважає, що успіх "Останньої танцівниці" є "найкращою розплатою" після мінісеріалу Hulu "Пем і Томмі", у якому розповідається про секс-скандал з її колишнім чоловіком Томмі Лі. Памела досі ображена на цей проєкт:

"Я не брала жодної участі. Мені ніхто не телефонував, що було так дивно і боляче".

Нагадаємо, кого номінували на цьогорічну кінопремію "Оскар". Також ми детальніше розповідали про новий фільм Памели Андерсон.