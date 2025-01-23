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Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025

23 січня 2025 16:48
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Список номінантів на кінопремію "Оскар-2025"
Статуетка премії "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2025. Найбільше номінацій у стрічки "Wicked: Чародійка".

Про це пише The Gurdian.

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Найкраща картина

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Повна невідомість"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Я все ще тут"
  • "Хлопчаки з "Нікеля"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 1
Кадр з фільму "Субстанція". Фото: скриншот

Найкраща чоловіча роль

  • Едріан Броуді, "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе, "Абсолютно невідомий"
  • Колман Домінго, "Співай, співай"
  • Рей Файнс, "Конклав"
  • Себастьян Стен, "Учень"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 2
Кадр з фільму "Бруталіст". Фото: скриншот

Найкраща жіноча роль

  • Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
  • Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
  • Майкі Медісон, "Анора"
  • Демі Мур, "Субстанція"
  • Фернанда Торрес, "Я все ще тут"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 3
Кадр з фільму "Wicked: Чародійка". Фото: скриншот

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Юра Борисов, "Анора"
  • Кіран Калкін, "Справжній біль"
  • Едвард Нортон, "Зовсім невідомий
  • Гай Пірс, "Бруталіст"
  • Джеремі Стронг, "Учень"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 4
Кадр з фільму "Справжній біль". Фото: скриншот

Найкраща режисура

  • Шон Бейкер, "Анора"
  • Брейді Корбет, "Бруталіст"
  • Джеймс Менголд, "Зовсім невідомий"
  • Жак Одіар, "Емілія Перес"
  • Коралі Фаржіт, "Субстанція"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 4
Кадр з фільму "Субстанція". Фото: скриншот

Найкращий адаптований сценарій

  • "Абсолютно невідомий"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Хлопчаки з "Нікеля""
  • "Співай, співай, співай"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 6
Кадр з фільму "Конклав". Фото: скриншот

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Справжній біль"
  • "5 вересня"
  • "Субстанція"

Найкращий міжнародний фільм

  • "Я все ще тут"
  • "Дівчина з голкою"
  • "Емілія Перес"
  • "Насіння священної інжиру"
  • "Потік"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Потік"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Воллес і Громіт: Помста найбільшого птаха"
  • "Дикий робот"

Найкращий документальний фільм

  • "Щоденники чорної скриньки"
  • "Немає іншої землі"
  • "Порцелянова війна"
  • "Саундтрек до державного перевороту"
  • "Цукрова тростина"

Найкращий монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкраща операторська робота

  • "Бруталіст"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Марія"
  • "Носферату"

Найкраща робота художника-постановника

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Носферату""
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів

  • "Абсолютна невідомість"
  • "Конклав"
  • "Гладіатор II"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародійка"
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025 - фото 7
Кадр з фільму "Носферату". Фото: скриншот

Найкращий саундтрек

  • "Цілковита невідомість"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Wicked: Чародійка"
  • "Дикий робот"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Чужий: Ромул"
  • "Краща людина"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Королівство планети мавп"
  • "Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря. Також "король жахів" Стівен Кінг закликав скасувати цьогорічну кінопремію "Оскар" через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. 

Оскар кіно фільм Демі Мур закордонні зірки

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