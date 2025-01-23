Список номінантів на кінопремію "Оскар-2025"

Стали відомі номінанти на премію Оскар-2025
23 січня 2025 16:48
Статуетка премії "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/
Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2025. Найбільше номінацій у стрічки "Wicked: Чародійка".
Про це пише The Gurdian.
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Найкраща картина
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Повна невідомість"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Я все ще тут"
- "Хлопчаки з "Нікеля"
- "Субстанція"
- "Wicked: Чародійка
Найкраща чоловіча роль
- Едріан Броуді, "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе, "Абсолютно невідомий"
- Колман Домінго, "Співай, співай"
- Рей Файнс, "Конклав"
- Себастьян Стен, "Учень"
Найкраща жіноча роль
- Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
- Майкі Медісон, "Анора"
- Демі Мур, "Субстанція"
- Фернанда Торрес, "Я все ще тут"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Юра Борисов, "Анора"
- Кіран Калкін, "Справжній біль"
- Едвард Нортон, "Зовсім невідомий
- Гай Пірс, "Бруталіст"
- Джеремі Стронг, "Учень"
Найкраща режисура
- Шон Бейкер, "Анора"
- Брейді Корбет, "Бруталіст"
- Джеймс Менголд, "Зовсім невідомий"
- Жак Одіар, "Емілія Перес"
- Коралі Фаржіт, "Субстанція"
Найкращий адаптований сценарій
- "Абсолютно невідомий"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Хлопчаки з "Нікеля""
- "Співай, співай, співай"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Справжній біль"
- "5 вересня"
- "Субстанція"
Найкращий міжнародний фільм
- "Я все ще тут"
- "Дівчина з голкою"
- "Емілія Перес"
- "Насіння священної інжиру"
- "Потік"
Найкращий анімаційний фільм
- "Потік"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Воллес і Громіт: Помста найбільшого птаха"
- "Дикий робот"
Найкращий документальний фільм
- "Щоденники чорної скриньки"
- "Немає іншої землі"
- "Порцелянова війна"
- "Саундтрек до державного перевороту"
- "Цукрова тростина"
Найкращий монтаж
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Wicked: Чародійка"
Найкраща операторська робота
- "Бруталіст"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Марія"
- "Носферату"
Найкраща робота художника-постановника
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Носферату""
- "Wicked: Чародійка"
Найкращий дизайн костюмів
- "Абсолютна невідомість"
- "Конклав"
- "Гладіатор II"
- "Носферату"
- "Wicked: Чародійка"
Найкращий саундтрек
- "Цілковита невідомість"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Wicked: Чародійка"
- "Дикий робот"
Найкращі візуальні ефекти
- "Чужий: Ромул"
- "Краща людина"
- "Дюна: Частина друга"
- "Королівство планети мавп"
- "Wicked: Чародійка"
Нагадаємо, оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря. Також "король жахів" Стівен Кінг закликав скасувати цьогорічну кінопремію "Оскар" через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.
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