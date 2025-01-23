Список номінантів на кінопремію "Оскар-2025"

Статуетка премії "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2025. Найбільше номінацій у стрічки "Wicked: Чародійка".

Про це пише The Gurdian.

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Найкраща картина

"Анора"

"Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка

Кадр з фільму "Субстанція". Фото: скриншот

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Абсолютно невідомий"

Колман Домінго, "Співай, співай"

Рей Файнс, "Конклав"

Себастьян Стен, "Учень"

Кадр з фільму "Бруталіст". Фото: скриншот

Найкраща жіноча роль

Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Фернанда Торрес, "Я все ще тут"

Кадр з фільму "Wicked: Чародійка". Фото: скриншот

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юра Борисов, "Анора"

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Едвард Нортон, "Зовсім невідомий

Гай Пірс, "Бруталіст"

Джеремі Стронг, "Учень"

Кадр з фільму "Справжній біль". Фото: скриншот

Найкраща режисура

Шон Бейкер, "Анора"

Брейді Корбет, "Бруталіст"

Джеймс Менголд, "Зовсім невідомий"

Жак Одіар, "Емілія Перес"

Коралі Фаржіт, "Субстанція"

Кадр з фільму "Субстанція". Фото: скриншот

Найкращий адаптований сценарій

"Абсолютно невідомий"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Хлопчаки з "Нікеля""

"Співай, співай, співай"

Кадр з фільму "Конклав". Фото: скриншот

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"5 вересня"

"Субстанція"

Найкращий міжнародний фільм

"Я все ще тут"

"Дівчина з голкою"

"Емілія Перес"

"Насіння священної інжиру"

"Потік"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Воллес і Громіт: Помста найбільшого птаха"

"Дикий робот"

Найкращий документальний фільм

"Щоденники чорної скриньки"

"Немає іншої землі"

"Порцелянова війна"

"Саундтрек до державного перевороту"

"Цукрова тростина"

Найкращий монтаж

"Анора"

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

Найкраща операторська робота

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Марія"

"Носферату"

Найкраща робота художника-постановника

"Бруталіст"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Носферату""

"Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів

"Абсолютна невідомість"

"Конклав"

"Гладіатор II"

"Носферату"

"Wicked: Чародійка"

Кадр з фільму "Носферату". Фото: скриншот

Найкращий саундтрек

"Цілковита невідомість"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

"Дикий робот"

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Краща людина"

"Дюна: Частина друга"

"Королівство планети мавп"

"Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря. Також "король жахів" Стівен Кінг закликав скасувати цьогорічну кінопремію "Оскар" через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.