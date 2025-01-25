Памела Андерсон отреагировала на отсутствие номинации на Оскар

Американская актриса, модель Памела Андерсон. Фото: Instagram/pamelaanderson

Канадская актриса Памела Андерсон прокомментировала отсутствие своей номинации на нынешней кинопремии "Оскар". Она не попала в список претендентов на лучшую актрису.

Об этом пишет Elle.

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Памела Андерсон не ожидала номинации на "Оскар"

Памела Андерсон в этом году представила фильм "Последняя танцовщица" и многие кинокритики пророчили ей номинацию на Оскаре-2025. Впрочем, этого не произошло.

В центре сюжета — танцовщица из Лас-Вегаса, которая должна искать новый путь, когда ее шоу закрывают после многих лет. Памела Андерсон не надеялась получить награду за эту роль, поэтому не расстроена:

"Боже мой, я не ожидала этого. Выполнение работы - это победа. Это то, что я люблю делать, и я думаю, что мы можем упустить это из виду иногда в этом сумасшедшем сезоне наград, но приятно быть признанной, и все это бонус".

Памела Андерсон. Фото: скриншот трейлера "Последняя танцовщица"

В то же время фильм номинирован в SAG. Сама актриса считает, что успех "Последней танцовщицы" является "лучшей расплатой" после мини-сериала Hulu "Пэм и Томми", в котором рассказывается о секс-скандале с ее бывшим мужем Томми Ли. Памела до сих пор обижена на этот проект:

"Я не принимала никакого участия. Мне никто не звонил, что было так странно и больно".

Напомним, кого номинировали на нынешнюю кинопремию "Оскар". Также мы подробнее рассказывали об новом фильме Памелы Андерсон.