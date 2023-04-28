"Пам’ятайте, якою ціною": відомий танцюрист та військовий Назар Грабар звернувся до українців

Танцюрист та військовослужбовець Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar

Відомий український танцюрист, актор кліпів Світлани Лободи, Назар Грабар, який пішов добровольцем на війну, отримав посвідчення учасника бойових дій. Він згадав, як взимку отримав поранення на війні, та закликав українців пам'ятати, якою ціною дається їхній спокій у тилу.

Про це Назар Грабар написав у своєму Instagram.

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"Ціна" посвідчення учасника бойових дій

Танцівник оприлюднив фото та відео, зняті у той день, коли він отримав поранення на фронті. Грабар також показав фото свого посвідчення учасника бойових дій.

"Я би в житті не хотів отримувати такі посвідчення, медалі, ордени, або ті навички, що маю зараз. Жодна медаль не коштує ту ціну, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам’ятайте якою ціною дається чашка кави у Вільній та Незалежній Україні", — наголосив він.

Грабар додав, що поранення він отримав ще взимку.

Нагадаємо, у грудні минулого року, у сім'ї відомого українського танцюриста, актора кліпів Світлани Лободи, Назара Грабара, який пішов добровольцем на війну, трапилось горе. Загинув його рідний брат, який теж боронив Україну.