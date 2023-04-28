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"Помните, какой ценой": известный танцор и военный Назар Грабар обратился к украинцам

28 апреля 2023 19:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Помните, какой ценой": известный танцор и военный Назар Грабар обратился к украинцам
Танцор и военнослужащий Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Известный украинский танцор, актер клипов Светланы Лободы, Назар Грабар, который пошел добровольцем на войну, получил удостоверение участника боевых действий. Он вспомнил, как зимой получил ранения на войне, и призвал украинцев помнить, какой ценой дается их покой в тылу.

Об этом Назар Грабар написал в своем Instagram.

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"Цена" удостоверение участника боевых действий

Танцовщик обнародовал фото и видео, снятые в тот день, когда он получил ранение на фронте. Грабар также показал фото своего удостоверения участника боевых действий.

"Я бы в жизни не хотел получать такие удостоверения, медали, ордена, или те навыки, которые есть сейчас. Ни одна медаль не стоит ту цену, которую платят сейчас военные на передовой. Всегда помните какой ценой дается чашка кофе в Свободной и Независимой Украине", — подчеркнул он.

Грабар добавил, что ранение он получил еще зимой.

Напомним, в декабре прошлого года, в семье известного украинского танцора, актера клипов Светланы Лободы, который пошел добровольцем на войну Назара Грабара, случилось горе. Погиб его родной брат, тоже защищавший Украину.

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