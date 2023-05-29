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Папа Римський замовив у Скорсезе фільм про Ісуса Христа

29 травня 2023 20:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Папа Римський замовив у Скорсезе фільм про Ісуса Христа
Мартін Скорсезе та Папа Римський Франциск. Фото: Twitter/antoniospadaro
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Титулований американський режисер Мартін Скорсезе особисто зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Цей візит став частинною його туру Італією після Каннського міжнародного фестивалю (Франція), де він презентував новий фільм. Скорсезе повідомив, про що спілкувався з головою католицької церкви.

Про це пише видання Variety.

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Подробиці 

За словами 80-річного Скорсезе, він зустрічався з Папою Римським Франциском, оскільки запит на новий фільм виходив саме від понтифіка. Режисер уже підготував сценарій.

"Я відповів на звернення Папи до митців єдиним відомим мені способом: придумавши і написавши сценарій для фільму про Ісуса", — заявив Скорсезе.

Мартін Скорсезе та Папа Римський Франциск. Фото: Twitter/antoniospadaro

Він додав, що вже незабаром збирається розпочати зйомки. Втім ані деталі сценарію, ані того кого бачить в ролі Христа Скорсезе не розкрив.

Новий фільм може стати вже другою картиною Мартіна про Ісуса. Перша стрічка, а саме "Остання спокуса Христа", вийшла 1988 року. Головну роль у ній зіграв американський актор Віллем Дефо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явилися перші кадри нового трилеру "Вбивці місячної квітки" режисера Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях. Також ми розповідали, що Ватикан назвав переговорника для України.

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