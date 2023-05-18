З'явилися перші кадри нового трилеру з Ді Капріо та Де Ніро в головних ролях

Актори Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та режисер Мартін Скорсезе. Фото: yahoo.com

На початку жовтня у світовому кінопрокаті з’явиться черговий фільм оскароносного режисера Мартіна Скорсезе. Головні ролі в майбутньому трилері "Вбивці місячної квітки" зіграли не менш титуловані голлівудські актори, а саме Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. В рамках промо кампанії майбутньої стрічки продюсери презентували перший тизер.

Він доступний для перегляду на YouTube каналі Apple TV.

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Про фільм

Події стрічки розгортаються в 1920-х роках навколо індійського племені, яке проживає в американському місті Оклахома. Фільм розповідає історію співробітників ФБР, які намагаються розкрити серію вбивств корінних жителів США, що сталися після того, як один з них розбагатів.

Сценарій написано на основі науково-популярної книги Девіда Гранна "Вбивці Місяця-квітки: Осейдж. Вбивства та народження ФБР", яка вийшла в продаж 2017 року.

Окрім Леонардо Ді Капріо та Роберта Де Ніро у фільмі з’являться Брендан Фрейзер, Скотт Шеперд, Джессі Племонс, Лілі Гладстоун та Джон Літгоу.

Світовий реліз фільму 80-річного Мартіна Скорсезе відбудеться 6 жовтня. Бюджет стрічки склав 200 млн доларів.

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