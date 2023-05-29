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Папа Римский заказал у Скорсезе фильм об Иисусе Христе

29 мая 2023 20:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Папа Римский заказал у Скорсезе фильм об Иисусе Христе
Мартин Скорсезе и Папа Римский Франциск. Фото: Twitter/antoniospadaro
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Титулованный американский режиссер Мартин Скорсезе лично встретился в Ватикане с Папой Римским. Этот визит стал частью его тура по Италии после Каннского международного фестиваля (Франция), где он презентовал новый фильм. Скорсезе сообщил, о чем общался с главой католической церкви.

Об этом пишет издание Variety.

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Подробности

По словам 80-летнего Скорсезе, он встречался с Папой Римским Франциском, поскольку запрос на новый фильм исходил именно от понтифика. Режиссер уже подготовил сценарий.

"Я ответил на обращение Папы к деятелям искусства единственным известным мне способом: придумав и написав сценарий для фильма об Иисусе", — заявил Скорсезе.

Мартин Скорсезе и Папа Римский Франциск. Фото: Twitter/antoniospadaro

Он добавил, что уже в скором времени собирается начать съемки. Впрочем, ни детали сценария, ни того, кого видит в роли Христа Скорсезе, не раскрыл.

Новый фильм может стать уже второй картиной Мартина об Иисусе. Первая лента, а именно "Последний соблазн Христа", вышла в 1988 году. Главную роль в ней сыграл американский актер Уиллем Дефо.

Напомним, ранее мы писали, что появились первые кадры нового триллера "Убийцы лунного цветка" режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Также мы рассказывали, что Ватикан назвал переговорщика для Украины.

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