Павло Зібров пояснив причини нинішньої популярності артистів його покоління

Співак Павло Зібров. Фото: Facebook/yaremchukdn

Останнім часом у соцмережах, таких як, наприклад TikTok, стають популярними відео з піснями досвідчених українських артистів. Серед них співаки Степан Гіга, Іво Бобул та Павло Зібров. Креативні відео з їхніми композиціями набирають сотні тисяч, а то й мільйони переглядів.

За лаштунками телешоу "єПитання" 65-річний народний артист України Павло Зібров розповів, чому до нього та колег його покоління прийшла друга хвиля популярності, повідомляє "Новий канал".

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Користувачі соцмереж створюють мешапи — музичні твори, які складаються з двох чи більше композицій, накладених одна на одну. А вже під них записують відео. Деякі ролики за участю Павла Зіброва стали вірусними. І в артиста є на те пояснення — він вважає українську естраду 1990-х років класикою.

"Саме цим і цікавиться молодь. І це нормально! Війна повернула увагу суспільства в правильний бік. Та й на мистецькому фронті вправляє мізки нормально. Зараз стара гвардія більше цікавить молодь, і виходять цікаві колаборації. Тому звучать Зібров і Гіга", — пояснив співак.

За словами Зіброва, друга хвиля популярності та зацікавленість з боку молоді до нього прийшли три роки тому. Павло Миколайович активно записував спільні пісні, знімав кліпи з молодими артистами та активно вів соцмережі. Що й продовжує робити досі.

"Дівчата й хлопці почали співати пісні, яким по 30 і більше років. Адже тодішні пісні — це насамперед цікава поезія, а не просто текст. Правильна і красива музика. Ми писали мелодії, а зараз молодь створює біти. Раніше пісні називали піснями, а зараз треками. Але натуральне повертається", — підсумував Зібров.

Нагадаємо, раніше ми писали що єдина донька Зіброва вперше зняла кліп на одну з пісень свого зіркового батька. Також ми розповідали, що Павло Зібров перезапише свій хіт "Женщина любимая" українською мовою.