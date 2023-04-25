Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Павел Зибров объяснил причины нынешней популярности артистов его поколения arrow

Павел Зибров объяснил причины нынешней популярности артистов его поколения

25 апреля 2023 10:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Павел Зибров объяснил причины нынешней популярности артистов его поколения
Певец Павел Зибров. Фото: Facebook/yaremchukdn
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время в соцсетях, таких как TikTok, становятся популярными видео с песнями опытных украинских артистов. Среди них певцы Степан Гига, Иво Бобул и Павел Зибров. Креативные видео с их композициями набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

За кулисами телешоу "єПитання" 65-летний народный артист Украины Павел Зибров рассказал, почему к нему и коллегам его поколения пришла вторая волна популярности, сообщает "Новый канал".

Читайте также:

Подробности

Пользователи соцсетей создают мешапы — музыкальные произведения, состоящие из двух или более композиций, наложенных друг на друга. А уже под них записывают видео. Некоторые ролики с участием Павла Зиброва стали вирусными. И у артиста есть на то объяснение — он считает украинскую эстраду 1990-х годов классикой.

"Именно этим и интересуется молодежь. И это нормально! Война повернула внимание общества в правильную сторону. Да и на художественном фронте упражняет мозги нормально. Сейчас старая гвардия больше интересует молодежь, и получаются интересные коллаборации. Поэтому звучат Зибров и Гига", пояснил певец.

По словам Зиброва, вторая волна популярности и интерес со стороны молодежи к нему пришли три года назад. Павел Николаевич активно записывал общие песни, снимал клипы с молодыми артистами и активно вел соцсети. Что и продолжает делать поныне.

"Девушки и парни начали петь песни, которым по 30 и более лет. Ведь тогдашние песни — это, прежде всего, интересная поэзия, а не просто текст. Правильная и красивая музыка. Мы писали мелодии, а сейчас молодежь создает биты. Раньше песни называли песнями, а сейчас треками. Но натуральное возвращается", — подытожил Зибров.

Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Зиброва впервые сняла клип на одну из песен своего звездного отца. Также мы рассказывали, что Павел Зибров перезапишет свой хит "Женщина любимая" на украинском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас