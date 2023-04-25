Павел Зибров объяснил причины нынешней популярности артистов его поколения

Певец Павел Зибров. Фото: Facebook/yaremchukdn

В последнее время в соцсетях, таких как TikTok, становятся популярными видео с песнями опытных украинских артистов. Среди них певцы Степан Гига, Иво Бобул и Павел Зибров. Креативные видео с их композициями набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

За кулисами телешоу "єПитання" 65-летний народный артист Украины Павел Зибров рассказал, почему к нему и коллегам его поколения пришла вторая волна популярности, сообщает "Новый канал".

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Пользователи соцсетей создают мешапы — музыкальные произведения, состоящие из двух или более композиций, наложенных друг на друга. А уже под них записывают видео. Некоторые ролики с участием Павла Зиброва стали вирусными. И у артиста есть на то объяснение — он считает украинскую эстраду 1990-х годов классикой.

"Именно этим и интересуется молодежь. И это нормально! Война повернула внимание общества в правильную сторону. Да и на художественном фронте упражняет мозги нормально. Сейчас старая гвардия больше интересует молодежь, и получаются интересные коллаборации. Поэтому звучат Зибров и Гига", — пояснил певец.

По словам Зиброва, вторая волна популярности и интерес со стороны молодежи к нему пришли три года назад. Павел Николаевич активно записывал общие песни, снимал клипы с молодыми артистами и активно вел соцсети. Что и продолжает делать поныне.

"Девушки и парни начали петь песни, которым по 30 и более лет. Ведь тогдашние песни — это, прежде всего, интересная поэзия, а не просто текст. Правильная и красивая музыка. Мы писали мелодии, а сейчас молодежь создает биты. Раньше песни называли песнями, а сейчас треками. Но натуральное возвращается", — подытожил Зибров.

Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Зиброва впервые сняла клип на одну из песен своего звездного отца. Также мы рассказывали, что Павел Зибров перезапишет свой хит "Женщина любимая" на украинском языке.