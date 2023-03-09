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Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

9 березня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найстрашніші та найдивніші фобії знаменитостей
Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес та ніктофобія
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Складно зустріти людину, яка нічого не боїться. Знаменитості — не виняток. Хтось тремтить від темряви та замкненого простору, інші відчувають страх перед тваринами. А є й такі, хто не терпить безладдя. 

Новини.LIVE розкаже про найстрашніші та найдивніші фобії знаменитостей.

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Фобія — це неконтрольований страх, який з'являється за певних умов. Він неабияк псує життя людей, і часом доводить до депресій. Нині у світі налічується понад півтисячі фобій. Однією з найпоширеніших є акрофобія.

Від нав'язливого страху висоти страждають такі супергерої світового кінематографа, як американський актор Сільвестр Сталлоне та виконавець ролі Джеймса Бонда, британець Деніел Крейг. Саме зйомки в бондіані допомогли Денієлу подолати страх. Щоправда, лише на якийсь час.

З висотою у багатьох знаменитостей пов'язаний ще один страх. А саме аерофобія. Без перельотів важко уявити зіркове життя. Однак, наприклад, італійський шоумен Адріано Челентано настільки боїться заходити в літак, що навіть відмовився від кар'єри у Голлівуді. Адже летіти з Європи через океан до Америки — для нього справжнє випробування. 

Складно повірити, але виконавець ролі Людини-павука, американський актор Тобі Магвайр, сильно боїться павуків. Від арахнофобії страждають також актори Руперт Грінт, Дженніфер Лоуренс та Єва Мендес. Останній, щоправда, вдалося позбутися цього страху за допомогою гіпнозу.

А ось змій (офідіофобія) бояться американський співак Джастін Тімберлейк та іспанський актор Антоніо Бандерас. Тільки від одного погляду на цих плазунів зірковим чоловікам стає погано.

"Все своє дитинство я провів серед пагорбів та полів. Коли мені було шість років, мене вжалила змія. З того часу я їх бачити не можу. Навіть на телеекрані", — розповів в одному з інтерв’ю Бандерас.

Однією з найпоширеніших фобій є страх темряви (ніктофобія). Так, без світла спати не можуть голлівудський актор Кіану Рівз, а також співачки Дженніфер Лопес та Кеті Перрі.

Багато знаменитостей бояться опинитися в замкнутому просторі. На клаустрофобію страждають акторки Ума Турман, Наомі Воттс і Роуз Макговен. Остання панічно не переносить ліфти. У контракті зірки серіалу "Усі жінки — відьми" навіть прописано, що вона не зніматиметься у підйомнику.

Один з секс-символів футбольного світу, Девід Бекхем, не раз зізнавався в інтерв'ю, що страждає від атаксіофобії. Це коли речі безладно розкидані або ж знаходяться не на своїх місцях. Цей вид фобії дуже рідко можна зустріти серед знаменитостей.

Так само як і клімакофобію. Тобто — страх сходів. До нього схильна співачка Наталія Могилевська. У п'ятирічному віці майбутня артистка впала зі сходів. Травма голови була настільки серйозна, що довелося накладати шви. Щоразу, коли режисери вигадують співачці номер зі спуском на сцену височезними сходами, Наталя безапеляційно відмовляє.

Але, мабуть, найнезручнішим для всесвітньо відомих знаменитостей є страх публічних виступів. По-науковому він називається глоссофобією. Багато людей, серед яких і зірки, схильні до цієї фобії. У більшості з часом вона проходить. Зірки стають впевненішими, страх пропадає. 

Однак в акторів Бенедикта Камбербетча та Кім Бейсінгер глоссофобія так і не зникла. В інтерв'ю вони рідко про неї кажуть. А на сцені не дають глядачам зрозуміти, що насправді зазнають дикого страху.

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які бачили НЛО та вірять у прибульців. Також ми розповідали, якими бачать героїв популярної франшизи "Володар перснів" шанувальники, якби ролі дістались собакам.

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