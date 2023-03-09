Самые страшные и удивительные фобии знаменитостей

Американская певица, актриса Дженнифер Лопес и никтофобия

Сложно встретить человека, который ничего не боится. Знаменитости — не исключение. Кто-то дрожит от тьмы и замкнутого пространства, другие испытывают страх перед животными. А есть и такие, кто не терпит беспорядок.

Новини.LIVE расскажет о самых страшных и удивительных фобиях знаменитостей.

Фобия — это неконтролируемый страх, который появляется при определенных условиях. Он портит жизнь людей, и порой доводит до депрессий. В настоящее время в мире насчитывается более полутысячи фобий. Одной из наиболее распространенных является акрофобия.

От навязчивого страха высоты страдают такие супергерои мирового кинематографа, как американский актер Сильвестр Сталлоне и исполнитель роли Джеймса Бонда, британец Дэниел Крэйг. Именно съемки в бондиане помогли Дэниелу преодолеть страх. Правда, только на время.

С высотой у многих знаменитостей связан еще один ужас. А именно аэрофобия. Без перелетов сложно представить звездную жизнь. Однако, например, итальянский шоумен Адриано Челентано настолько опасается заходить в самолет, что даже отказался от карьеры в Голливуде. Ведь лететь из Европы через океан в Америку — для него настоящее испытание.

Сложно поверить, но исполнитель роли Человека паука, американский актер Тоби Магуайр очень боится пауков. От арахнофобии страдают также актеры Руперт Гринт, Дженнифер Лоуренс и Ева Мендес. Последней, правда, удалось избавиться от этого страха с помощью гипноза.

А вот змей (офидиофобия) боятся американский певец Джастин Тимберлейк и испанский актер Антонио Бандерас. Только от одного взгляда на этих пресмыкающихся, звездным мужчинам становится плохо.

"Все свое детство я провел среди холмов и полей. Когда мне было шесть лет, меня ужалила змея. С тех пор я их видеть не могу. Даже на телеэкране", — рассказал в одном из интервью Бандерас.

Одной из наиболее распространенных фобий является страх тьмы (никтофобия). Так, без света спать не могут голливудский актер Киану Ривз, а также певицы Дженнифер Лопес и Кэти Перри.

Многие знаменитости боятся оказаться в замкнутом пространстве. Клаустрофобией страдают актрисы Ума Турман, Наоми Уоттс и Роуз Макговен. Последняя панически не переносит лифты. В контракте звезды сериала "Все женщины ведьмы" даже прописано, что она не будет сниматься в подъемнике.

Один из секс-символов футбольного мира, Дэвид Бекхэм, не раз признавался в интервью, что страдает от атаксиофобии. Это когда вещи беспорядочно разбросаны или находятся не на своих местах. Этот вид фобии очень редко встречается среди знаменитостей.

Равно как и климакофобия. То есть — страх лестницы. К нему склонна певица Наталья Могилевская. В пятилетнем возрасте будущая артистка упала с лестницы. Травма головы была настолько серьезной, что пришлось накладывать швы. Каждый раз, когда режиссеры придумывают певице номер со спуском на сцену по огромной лестнице, Наталья безапелляционно отказывает.

Но, пожалуй, самым неудобным для всемирно известных знаменитостей есть страх публичных выступлений. По-научному он называется глоссофобией. Многие люди, среди которых и звезды, склонны к этой фобии. В большинстве со временем она проходит. Звезды становятся более уверенными, страх пропадает.

Однако у актеров Бенедикта Камбербетча и Ким Бейсингер глоссофобия так и не исчезла. В интервью они редко о ней говорят. А на сцене не дают зрителям понять, что на самом деле испытывают дикий страх.

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