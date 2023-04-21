Ксенія Мішина показала відверті фото – акторка постала у міні-сукні

Акторка Ксенія Мішина на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська акторка та зірка відомих серіалів, колишня учасниця романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина здивувала публіку фотографіями з фотосесії. Популярна телезірка показала себе у відвертому наряді та нарвалась на критику з боку шанувальників.

Відповідні фотографії Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"А для покращення якості життя іноді треба заглядати собі в голову і перевіряти чи не засмердився там тухлий стереотип… Всім Миру", — написала Ксенія Мішина.

Користувачі мережі та шанувальники української акторки вирішили не мовчати, побачивши такі фотографії на її сторінці. Люди почали залишати велику кількість коментарів, висловлюючи свою думку про знімки Ксенії Мішиної.

"Завжди подобалась Мішина, але після Холостячки щось пішло не так в моїй симпатії одним словом, корона Мішиної настільки не поміщається на її голові, що аж страшно їй в цьому житті добре тільки самій з собою) всі арбузери, всі заходять на її королівську територію і т. д. Відписка. Я одна така?", "Передняя часть туловища превратилась в накаченную плоскую спину. Ну такое...", "Не любят другое мнение! Мне нравилась другая Ксения. Это моё мнение! Это значит у меня тухлятина в голове? Надо уметь принимать любое мнение! А нетолько сопли сладкие!" — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

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