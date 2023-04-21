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"Передня частина перетворилася на плоску спину": Ксенія Мішина отримала "ляпаса" від українців

21 квітня 2023 11:42
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксенія Мішина показала відверті фото – акторка постала у міні-сукні
Акторка Ксенія Мішина на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська акторка та зірка відомих серіалів, колишня учасниця романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина здивувала публіку фотографіями з фотосесії. Популярна телезірка показала себе у відвертому наряді та нарвалась на критику з боку шанувальників.

Відповідні фотографії Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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На фото українська акторка показала себе у напівоголеному вигляді в міні-сукні, яка має дуже відкрите декольте.

"А для покращення якості життя іноді треба заглядати собі в голову і перевіряти чи не засмердився там тухлий стереотип… Всім Миру", — написала Ксенія Мішина.

Користувачі мережі та шанувальники української акторки вирішили не мовчати, побачивши такі фотографії на її сторінці. Люди почали залишати велику кількість коментарів, висловлюючи свою думку про знімки Ксенії Мішиної.

"Завжди подобалась Мішина, але після Холостячки щось пішло не так в моїй симпатії одним словом, корона Мішиної настільки не поміщається на її голові, що аж страшно їй в цьому житті добре тільки самій з собою) всі арбузери, всі заходять на її королівську територію і т. д. Відписка. Я одна така?", "Передняя часть туловища превратилась в накаченную плоскую спину. Ну такое...", "Не любят другое мнение! Мне нравилась другая Ксения. Это моё мнение! Это значит у меня тухлятина в голове? Надо уметь принимать любое мнение! А нетолько сопли сладкие!" — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі Instagram Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі з профілю Ксенії Мішиної в Instagram
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська акторка Ксенія Мішина розповіла про нового коханого.

Раніше ми розповідали, що українська акторка Ксенія Мішина показала фото першого кохання.

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Ксенія Мішина зізналася, чому вона зникла з мережі.

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