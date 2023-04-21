Ксения Мишина показала откровенные фото – актриса предстала в мини-платье

Актриса Ксения Мишина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская актриса и звезда известных сериалов, бывшая участница романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина удивила публику фотографиями с фотосессии. Популярная телезвезда показала себя в откровенном наряде и нарвалась на критику поклонников.

Соответствующие фотографии Ксения Мишина разместила на своей странице в Instagram.

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"А для улучшения качества жизни иногда надо заглядывать себе в голову и проверять не засмердился ли там тухлый стереотип… Всем Мира", — написала Ксения Мишина.

Пользователи сети и поклонники украинской актрисы решили не молчать, увидев фотографии на ее странице. Люди стали оставлять большое количество комментариев, выражая свое мнение о снимках Ксении Мишиной.

"Завжди подобалась Мішина, але після Холостячки щось пішло не так в моїй симпатії одним словом, корона Мішиної настільки не поміщається на її голові, що аж страшно їй в цьому житті добре тільки самій з собою) всі арбузери, всі заходять на її королівську територію і т. д. Відписка. Я одна така?", "Передняя часть туловища превратилась в накаченную плоскую спину. Ну такое...", "Не любят другое мнение! Мне нравилась другая Ксения. Это моё мнение! Это значит у меня тухлятина в голове? Надо уметь принимать любое мнение! А нетолько сопли сладкие!" — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

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