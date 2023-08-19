Переможець "Холостячки" Еллерт розповів, як він спілкується з росіянами у США

Комік Олександр Еллерт. Фото: Instagram/ellert_a

Переможець першого сезону телевізійного шоу "Холостячка" Олександр Еллерт зараз живе у США. Колишній обранець акторки Ксенії Мішиної виїхав за кордон вже після початку повномасштабної війни. Екссценарист студії "Квартал 95" поспілкувався з підписниками та дав відповіді на деякі їхні запитання.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram коміка.

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Подробиці

Одна з підписниць запитала в Еллерта, чи є в його оточенні росіяни та чи спілкується він з ними. Олександр запевнив, що майже в кожного у США в оточенні є такі люди. Ці росіяни, які за словами Еллерта:

або які живуть у США понад 10 років;

або отримали паспорт США та спалили російський;

або вчать українську та донатять;

або пройшли персональну ідентифікацію;

або допомогли чимось по приїзду.

"Всякі бувають. Всі ці варіанти правдиві. Тому так, в моєму оточені є проукраїнські росіяни. Як я до них ставлюся? Спілкуюсь, троллю (кепкує. — Ред.) з них", — підсумував комік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина гнівно висловилася про ООН. Також ми розповідали, як учасниця останнього сезону шоу "Холостяк", акторка Вікторія Варлей зустріла зрадницю Регіну Тодоренко в Маямі.