Победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как он общается с россиянами в США

Комик Александр Эллерт. Фото: Instagram/ellert_a

Победитель первого сезона телевизионного шоу "Холостячка" Александр Эллерт сейчас живет в США. Бывший избранник актрисы Ксении Мишиной уехал за границу уже после начала полномасштабной войны. Экс-сценарист студии "Квартал 95" пообщался с подписчиками и ответил на некоторые их вопросы.

Соответствующие сториз появились в Instagram комика.

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Одна из подписчиц спросила Эллерта, есть ли в его окружении русские и общается ли он с ними. Александр заверил, что почти у каждого у США в окружении есть такие люди. Эти россияне, которые по словам Эллерта:

или живут в США более 10 лет;

или получили паспорт США и сожгли российский;

или учат украинский и донатят;

или прошли персональную идентификацию;

или помогли чем-нибудь по приезду.

"Всякие бывают. Все эти варианты правдивы. Поэтому да, в моем окружении есть проукраинские россияне. Как я к ним отношусь? Общаюсь, тролю (насмехаюсь. — Ред.) их", — подытожил комик.

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина гневно высказалась об ООН. Также мы рассказывали, как участница последнего сезона шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей встретила предательницу Регину Тодоренко в Майами.