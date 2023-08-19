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Победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как он общается с россиянами в США

19 августа 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как он общается с россиянами в США
Комик Александр Эллерт. Фото: Instagram/ellert_a
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победитель первого сезона телевизионного шоу "Холостячка" Александр Эллерт сейчас живет в США. Бывший избранник актрисы Ксении Мишиной уехал за границу уже после начала полномасштабной войны. Экс-сценарист студии "Квартал 95" пообщался с подписчиками и ответил на некоторые их вопросы.

Соответствующие сториз появились в Instagram комика.

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Подробности

Одна из подписчиц спросила Эллерта, есть ли в его окружении русские и общается ли он с ними. Александр заверил, что почти у каждого у США в окружении есть такие люди. Эти россияне, которые по словам Эллерта:

  • или живут в США более 10 лет;
  • или получили паспорт США и сожгли российский;
  • или учат украинский и донатят;
  • или прошли персональную идентификацию;
  • или помогли чем-нибудь по приезду.

"Всякие бывают. Все эти варианты правдивы. Поэтому да, в моем окружении есть проукраинские россияне. Как я к ним отношусь? Общаюсь, тролю (насмехаюсь. — Ред.) их", — подытожил комик.

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина гневно высказалась об ООН. Также мы рассказывали, как участница последнего сезона шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей встретила предательницу Регину Тодоренко в Майами.

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