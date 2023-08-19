Победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как он общается с россиянами в США
Победитель первого сезона телевизионного шоу "Холостячка" Александр Эллерт сейчас живет в США. Бывший избранник актрисы Ксении Мишиной уехал за границу уже после начала полномасштабной войны. Экс-сценарист студии "Квартал 95" пообщался с подписчиками и ответил на некоторые их вопросы.
Соответствующие сториз появились в Instagram комика.
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Одна из подписчиц спросила Эллерта, есть ли в его окружении русские и общается ли он с ними. Александр заверил, что почти у каждого у США в окружении есть такие люди. Эти россияне, которые по словам Эллерта:
- или живут в США более 10 лет;
- или получили паспорт США и сожгли российский;
- или учат украинский и донатят;
- или прошли персональную идентификацию;
- или помогли чем-нибудь по приезду.
"Всякие бывают. Все эти варианты правдивы. Поэтому да, в моем окружении есть проукраинские россияне. Как я к ним отношусь? Общаюсь, тролю (насмехаюсь. — Ред.) их", — подытожил комик.
Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина гневно высказалась об ООН. Также мы рассказывали, как участница последнего сезона шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей встретила предательницу Регину Тодоренко в Майами.