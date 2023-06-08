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"Виявилися далекими від ідеалів": Ксенія Мішина гнівно висловилася про ООН

8 червня 2023 16:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксенія Мішина висловилася про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС – зірка не втрималася
Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та зірка різних серіалів Ксенія Мішина прокоментувала ситуацію з підривом Каховської ГЕС на Херсонщині. Популярна телезірка висловилася про організації, які не можуть допомагати українцям в цей складний момент.

Відповідну публікацію Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вся трагедія, що триває в Україні вже другий рік, стає ще більшою трагедією, коли розумієш, що всі ці організації, які стільки років створювали у свідомості людей захист, безпеку та справедливість, виявилися далекими від цих ідеалів. Виходить, що в цьому світі можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і нічого за це не отримувати?", – написала Ксенія Мішина.

Ксения Мишина
Українська акторка Ксенія Мішина в шоу Сергія Середи. Фото: скріншот з YouTube

Також українська акторка заявила про те, що на підрив Каховської ГЕС не відреагували в ООН. Крім того, як стверджує Ксенія Мішина, Червоний хрест ніби не розуміє, як потрібно допомагати місцевим жителям, які благають про допомогу.

За словами акторки, паралельні реальності існують, наприклад, в ситуації з ООН.

"Паралельні реальності існують. Тут і зараз. І поки українці один для одного виповнюють справжні функції цих організацій, на іншому боці реальності відзначають дні російської мови, переключаються на обговорення смогу в Нью–Йорку та досі заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається. Попри всього цього божевілля, я пишаюся силою та сміливістю всього українського народу", – також додала українська акторка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина попросила вибачення перед українцями.

Раніше ми розповідали про те, що популярна акторка Ксенія Мішина повідомила про те, що була в психлікарні.

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Ксенія Мішина показала пікантне фото в ліжку.

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