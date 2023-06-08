Ксенія Мішина висловилася про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС – зірка не втрималася

Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка та зірка різних серіалів Ксенія Мішина прокоментувала ситуацію з підривом Каховської ГЕС на Херсонщині. Популярна телезірка висловилася про організації, які не можуть допомагати українцям в цей складний момент.

Відповідну публікацію Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вся трагедія, що триває в Україні вже другий рік, стає ще більшою трагедією, коли розумієш, що всі ці організації, які стільки років створювали у свідомості людей захист, безпеку та справедливість, виявилися далекими від цих ідеалів. Виходить, що в цьому світі можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і нічого за це не отримувати?", – написала Ксенія Мішина.

Українська акторка Ксенія Мішина в шоу Сергія Середи. Фото: скріншот з YouTube

Також українська акторка заявила про те, що на підрив Каховської ГЕС не відреагували в ООН. Крім того, як стверджує Ксенія Мішина, Червоний хрест ніби не розуміє, як потрібно допомагати місцевим жителям, які благають про допомогу.

За словами акторки, паралельні реальності існують, наприклад, в ситуації з ООН.

"Паралельні реальності існують. Тут і зараз. І поки українці один для одного виповнюють справжні функції цих організацій, на іншому боці реальності відзначають дні російської мови, переключаються на обговорення смогу в Нью–Йорку та досі заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається. Попри всього цього божевілля, я пишаюся силою та сміливістю всього українського народу", – також додала українська акторка.

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