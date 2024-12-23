Євген Клопотенко озвучив свій дохід — вражаюча сума

Шеф-кухар, бізнесмен Євген Клопотенко. Скриншот: YouTube/alina_dorotiuk

Переможець одного з сезонів популярного кулінарного телешоу "МастерШеф", бізнесмен, шеф-кухар Євген Клопотенко дав велике інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк. В ньому, зокрема, він розкрив свій дохід від численних напрямків бізнесу.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

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Євген Клопотенко озвучив свій дохід

Доротюк згадала, як у 2023-му Клопотенко озвучив суму у 24 млн грн як чистий прибуток, який отримує за рік. Блогерка поцікавилась, яка цифра за 2024-й та чи рахував її шеф-кухар взагалі. За словами Євгена, назвати ту суму не можна прибутком, бо він частину коштів донатить, а також інвестує у свої проєкти.

Цього ж року Клопотенко відмовився від подібної моделі підрахунків. Але здивував кругленькою сумою доходу всіх своїх бізнесів та напрямків заробітку.

Клопотенко перерахував свої бізнеси і затягував з конкретною відповіддю. Але згодом на пряме запитання Доротюк все ж такі озвучив суму.

"300-350 мільйонів гривень, це дохід. Гроші прийшли, гроші пішли. Прибуток я більше не рахую. Я не жартую. Ми поміняли структуру цих прибутків. У мене гроші, які я отримую. Якщо в мене немає грошей, я дзвоню в компанію і кажу: "Дайте мені грошей", мені компанія переводить", — зізнався Євген.

Для Клопотенка важливо, щоб всі напрямки його заробітку (онлайн-магазин, ресторан, соціальні мережі тощо) підтримували соціальні проєкти та армію. Саме тому Клопотенко говорить не про прибутки, а про обіг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Клопотенко відреагував на обурення в соцмережах щодо зйомок у Києво-Печерській Лаврі. Також ми розповідали, чи був у Клопотенка роман зі співачкою Златою Огнєвіч.