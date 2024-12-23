Евгений Клопотенко озвучил свой доход — впечатляющая сумма

Шеф-повар, бизнесмен Евгений Клопотенко. Скриншот: YouTube/alina_dorotiuk

Победитель одного из сезонов популярного кулинарного телешоу "МастерШеф", бизнесмен, шеф-повар Евгений Клопотенко дал обширное интервью блогеру Алине Доротюк. В нем он раскрыл свой доход от многочисленных направлений бизнеса.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Алины Доротюк.

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Евгений Клопотенко озвучил свой доход

Доротюк вспомнила, как в 2023-м Клопотенко озвучил сумму в 24 млн грн как чистую прибыль, получаемую за год. Блогер поинтересовалась, какая цифра за 2024-й и считал ли ее шеф-повар вообще. По словам Евгения, назвать ту сумму нельзя прибылью, потому что он часть средств донатит, а также инвестирует в свои проекты.

В этом году Клопотенко отказался от подобной модели подсчетов. Но удивил кругленькой суммой дохода всех своих бизнесов и направлений заработка.

Клопотенко перечислил свои бизнесы и затягивал с конкретным ответом. Но впоследствии на прямой вопрос Доротюк все же озвучил сумму.

"300-350 миллионов гривен, это доход. Деньги пришли, деньги ушли. Прибыль я больше не считаю. Я не шучу. Мы поменяли структуру этих доходов. У меня деньги, которые я получаю. Если у меня нет денег, я звоню в компанию и говорю: "Дайте мне денег", мне компания переводит", — признался Евгений.

Для Клопотенко важно, чтобы все направления его заработка (онлайн-магазин, ресторан, социальные сети) поддерживали социальные проекты и армию. Именно поэтому Клопотенко говорит не о доходах, а об обороте.

Напомним, ранее мы писали, что Клопотенко отреагировал на возмущение в соцсетях по съемкам в Киево-Печерской Лавре. Также мы рассказывали, был ли у Клопотенко роман с певицей Златой Огневич.