Співачка Sowa потрапила в скандал через псевдо працівників ТЦК

Співачка SOWA. Фото: Instargram/sowa_official_

Співачка Діана Горбяк, яка виступає під псевдонімом SOWA, опинилась в епіцентрі гучного скандалу. Для промо свого концерту вона переодягнула дівчат у військову форму, які в центрі Львова вимагали в хлопців призивного віку показати документи та додаток "Резерв+". Пранк і хайп на цій тематиці обурив багатьох українців.

Скандальне відео з’явилось в TikTok співачки.

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Діана Горбяк активно готується до концерту, який пройде в її рідному Львові вже цієї п’ятниці, 13 грудня. Пранк, у якому дві дівчини звертаються до чоловіків, аби ті показали документи, а потім вручають замість повістки запрошення на концерт, активно обговорюють в мережі. І здебільшого негативно.

Що це за такій "військові"? Жодного шеврона на формі, волосся розпущене — статут читали?

Це не смішно. Це складно для усієї країни, і робити промо на цьому низько.

Від вас такого я очікувати не міг. Займатися такими недолужними "пранками".

Це просто стид і ганьба. Маю надію, що вами зацікавляться потрібні люди за такий цирк.

А відео на нулі буде?

У своєму пабліку висловився про ініціативу SOWA і блогер Богдан Беспалов. Він також закликав представників українського шоу-бізнесу перестати співпрацювати з 20-річною співачкою.

"Ти зайшла на червону лінію — болючого і трагічного. Розкажи що твій пранк — це привід для посмішки сімʼям мобілізованих. Тим, хто чекає кожного дня своїх захисників і захисниць додому. Тим, хто втратив їх на цій клятій війні. Тим, у кого понівечене життя і здоровʼя назавжди. Якби ти мала на меті соціальну ініціативу — це будо б відразу зазначено в коментарі і релізі. А так запахло смаленим", — зазначив Беспалов.

Сама ж SOWA зазначила, що це був експеримент. І в ньому вона нічого поганого не бачить. Щоправда, на негативні коментарі більшості користувачів соцмереж про недоцільність носіння військової форми цивільними не відреагувала.

"Насправді, дійсно тема є вкрай боязкою для багатьох. І саме мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумлінними та оновили свої дані і не боялись людей у формі. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК", — написала SOWA у своїх сторіз.

Також співачка детально зупинилась на Беспалові. Вона пригрозила йому судом та дорікнула, що він згадує у своїх випусках на YouTube та пабліках зрадників України. Зокрема, співачку Anna Asti, інтимні фото якої активно обговорюють в мережі.

Реакція співачки SOWA на критику. Скриншоти: Instargram/sowa_official_

Нагадаємо, раніше ми писали про провальні продажі квитків на концерт співака Олега Винника у Варшаві. Також ми розповідали, що представники ТЦК зупинили одеситку за кермом і сказали пофарбувати нігті.