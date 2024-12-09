Певица Sowa попала в скандал из-за псевдо работников ТЦК

Певица SOWA. Фото: Instargram/sowa_official_

Певица Диана Горбяк, которая выступает под псевдонимом SOWA, оказалась в эпицентре громкого скандала. Для промо своего концерта она переодела девушек в военную форму, которые в центре Львова потребовали у парней призывного возраста показать документы и приложение "Резерв+". Пранк и хайп на этой тематике возмутил многих украинцев.

Скандальное видео появилось в TikTok певицы.

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Диана Горбяк активно готовится к концерту, который пройдет в ее родном Львове уже в эту пятницу, 13 декабря. Пранк, в котором две девушки обращаются к мужчинам, чтобы те показали документы, а затем вручают вместо повестки приглашение на концерт, активно обсуждают в сети. И по большей части, отрицательно.

Что это за такой "военные"? Никакого шеврона на форме, волосы распущены — устав читали?

Это не смешно. Это сложно для всей страны, и делать промо на этом низко.

От вас такого я ожидать не мог.

Это просто стыд и позор. Надеюсь, что вами заинтересуются нужные люди за такой цирк.

А видео на нуле будет?

В своем паблике высказался об инициативе SOWA и блогере Богдан Беспалов. Он также призвал представителей украинского шоу-бизнеса перестать сотрудничать с 20-летней певицей.

"Ты зашла на красную линию — болезненную и трагическую. Расскажи что твой пранк это повод для улыбки семьям мобилизованных. Тем, кто ждет каждый день своих защитников и защитниц домой. Тем, кто потерял их на этой проклятой войне. Тем, у кого изуродована жизнь и здоровье навсегда. Если бы у тебя была социальная инициатива — это будто бы сразу указано в комментарии и релизе. А так запахло паленым", — отметил Беспалов.

Сама же SOWA отметила, что это был эксперимент, и в нем она ничего плохого не видит. Правда, на негативные комментарии большинства пользователей соцсетей о нецелесообразности ношения военной формы гражданскими не отреагировала.

"На самом деле, действительно, тема крайне труслива для многих. И именно цель этого эксперимента состоит в том, чтобы люди были добросовестными и обновили свои данные и не боялись людей в форме. Именно страх порождает негативные эмоции относительно ТЦК", — написала SOWA в своих сториз.

Также певица подробно остановилась на Беспалове. Она пригрозила ему судом и упрекнула, что он упоминает в своих выпусках на YouTube и пабликах предателей Украины. В частности, певицу Anna Asti, интимные фото которой активно обсуждаются в сети.

Реакция певицы SOWA на критику. Скриншоты: Instagram/sova _official_

Напомним, ранее мы писали о провальных продажах билетов на концерт певца Олега Винника в Варшаве. Также мы рассказывали, что представители ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти.