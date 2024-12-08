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Провальні продажі квитків на концерт Винника у Варшаві — фото

8 грудня 2024 20:52
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
На концерт Олега Винника у Варшаві майже не купують квитки
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні Різдва Христова, 21 грудня, співак Олег Винник відіграє перший концерт від початку повномасштабної війни. Втім, на шоу в столиці Польщі, Варшаві, попит невеликий. 

Інформація щодо проданих квитків доступна на сайті TicketClub

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Наприкінці минулого місяця очільниця офіційного фан-клубу 51-річного артиста, Валерія Барон, анонсувала старт продажу квитків на перше шоу співака-втікача за останні роки. Втім, за два тижні не продано і чверть місць у варшавському клубі Stodoła.

Олег Винник квитки
Продані квитки на концерт Олега Винника станом на 08.12.2024. Скриншот: TicketClub.pl

Нещодавно аби надихнути шанувальниць, які називають себе "вовчицями", на купівлю квитків за кордоном, Винник записав відео. Воно набрало в TikTok понад мільйон переглядів та чимало негативних коментарів. Однак, це не допомогло продати хоча б 50% квитків на концерт, який пройде менш як за два тижні. 

Ціна на квитки стартує від 182 злотих (1865 грн). Найдорожчий обійдеться в 405 злотих (4150 грн). Раніше команда Винника, який в перші дні повномасштабної війни виїхав за кордон (зараз живе в столиці Німеччини, Берліні), анонсувала концерти в Чехії, Німеччині та Австрії. Втім, ані дат, ані міст поки не оголошували. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Слава Дьомін "розніс" Винника за концерт в Польщі. Також ми розповідали, що "клон" Олега Винника відзняв музичний кліп з відомим боксером.

концерт шоу Олег Винник українські зірки Варшава квитки

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