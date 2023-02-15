Маша Єфросиніна зізналась, чому після сексу майбутній чоловік ігнорував її майже місяць

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна з чоловіком, бізнесменом та захисником України Тимуром Хромаєвим

YouTube шоу "Дорослі дівчата" шоувумен Маші Єфросиніної та співачки Олі Полякової — одне з найпопулярніших серед українських користувачів відеоплатформи. У новому випуску, який зірки присвятили дню всіх закоханих, Єфросиніна вперше розповіла, чому її чоловік, бізнесмен та захисник України Тимур Хромаєв ігнорував телеведучу після знайомства.

Епізод шоу доступний на YouTube каналі Єфросиніної.

Деталі

Шоувумен та бізнесмен познайомились в Ялті, коли 22-річна на той момент Маша відпочивала з подругами на півострові та намагалась забути невдалі попередні стосунки. Роман розвивалися стрімко, втім, після сексу Тимур зник.

На день народження, 25 травня, у Єфросиніної була запланована престижна премія. Вона не хотіла йти одна, тому сама написала Тимуру через три тижні після зустрічі. Чоловік погодився її супроводжувати. Але про день народження він дізнався тільки тоді, коли Маші вручали нагороду на сцені.

Пізніше Тимур пояснив коханій, чому він не писав їй та зник на цілих три тижні.

"Він сказав, що він думав. Це дуже інтимний момент. Він завжди уявляв дівчину, в яку закохається, уявляв по іншому. Він завжди шукав тиху домогосподарку, яка буде вибудовувати сімейний осередок. Сказав, що закохався настільки сильно, що взяв собі час, думав, що впорається з цими почуттями, думав, що відпустить", — зізналась Маша.

Але коли він побачив Машу на сцені, і як її вітали сотні гостей премії, Тимур зрозумів, зо це та сама єдина жінка в його житті.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна заявила, що її чоловік втратив майже весь свій бізнес. Також ми розповідали, що Машу Єфросиніну визнали в росії "терористкою" та оголосили в розшук.