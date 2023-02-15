Маша Ефросинина призналась, почему после секса будущий муж игнорировал ее почти месяц

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина с мужем, бизнесменом и защитником Украины Тимуром Хромаевым

YouTube шоу "Дорослі дівчата" шоувумен Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой — одно из самых популярных среди украинских пользователей видеоплатформы. В новом выпуске, который звезды посвятили дню всех влюбленных, Ефросинина впервые рассказала, почему ее муж, бизнесмен и защитник Украины Тимур Хромаев игнорировал телеведущую после знакомства.

Эпизод шоу доступен на YouTube канале Ефросининой.

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Шоувумен и бизнесмен познакомились в Ялте, когда 22-летняя Маша отдыхала с подругами на полуострове и пыталась забыть неудачные предыдущие отношения. Роман развивался стремительно, впрочем, после секса Тимур исчез.

На день рождения, 25 мая, у Ефросининой была запланирована престижная премия. Она не хотела идти одна, поэтому сама написала Тимуру спустя три недели после встречи. Мужчина согласился ее сопровождать. Но о дне рождения он узнал только тогда, когда Маше вручали награду на сцене.

Позже Тимур объяснил любимой, почему он не писал ей и исчез на целых три недели.

"Он сказал, что он думал. Это очень интимный момент. Он всегда представлял девушку, в которую влюбится, представлял по другому. Он всегда искал тихую домохозяйку, которая будет выстраивать семейный очаг. Сказал, что влюбился настолько сильно, что взял себе время, думал, что справится с этими чувствами, думал, что отпустит", — призналась Маша.

Но когда он увидел Машу на сцене, и как ее приветствовали сотни гостей премии, Тимур понял, что это та самая единственная женщина в его жизни.

Напомним, ранее Ефросинина заявила, что ее супруг потерял почти весь свой бизнес. Также мы рассказывали, что Машу Ефросинину признали в россии "террористкой" и объявили в розыск.