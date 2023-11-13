Пережити блекаут — Могилевська показала, як підготувала будинок до зими

Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Співачка Наталія Могилевська, як і більшість українців утепляється до зимового сезону. Зірка поділилася порадами, як уникнути проблем з електроенергією.

Відповідне відео Могилевська запостила у своєму Instagram.

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Лайфхаки у блекаут від Могилевської

За словами співачки, вона цю зиму буде в Україні, як і минулого року. Але цієї зими вона вирішили докласти ще більше зусиль для того, щоб не відчувати наслідків блекаутів.

"Я хочу поділитися з вами лайфхаками як пережити зиму, тому що прийшов час про це потурбуватися. Лампочка, яку можна кріпити де завгодно на липку поверхню. Дістала запаси свічок з минулого року, думаю, мені вистачить. Одна така свічка горить годин 20. Наші хлопці, українські виробники зробили акумулятори та батареї. І це все тримає світло, вайфай, холодильник і декілька розеток 8-10 годин. Не забувайте про pawer-банки, це дуже корисна річ. У мене 2 — тому що телефонів декілька, і є ще для комп'ютера, але більший. Все зробила, підготувалася, чекаю ще на дрова", — коментує зірка.

Співачка провела екскурсію будинком, показала необхідні гаджети та як їх можна застосовувати. Підписники подякували за поради, але дехто все-таки зазначив, що поради артистки не всім по кишені.

Нагадаємо, частина одеситів залишилися без світла до ночі.

Раніше українцям перед важкою зимою порадили замінити зарядні батареї.