Сльози щастя та дует з Могилевською: MONATIK влаштував концерти арт-терапії у Києві

Співак MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Співак MONATIK для киян та гостей міста дав два концептуальні концерти "ART Оборона". Артист вражав емоційним виконанням як нових композицій, написаних під час повномасштабного вторгнення, так і легендарними хітами.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Режисерками концертної програми виступили TRI.Direction. Артист зізнався, що вже давно захоплюється баченням та роботами дівчат, з якими вдавалося поспівпрацювати на різних телевізійних проєктах. Понад три місяці підготовки, складні 3D моделі, три дні монтажу сцени. Результат — повні зали, сльози щастя та вдячність за красу, яку розробила команда артиста.

Концерт співака MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Концерт співака MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Концерт співака MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

За задумом TRI.Direction, історія відбувається в одному з дворів будь-якого міста України. І на прикладі одного з будинків оповідається історія кожного українця, до якого у двері "постукала біда", але він не лишив надії і мрії про перемогу.

В цьому концерті дія відбувається у минулому, коли у кожному вікні будинку було світло, всі займались своїми справами та будували плани; у теперішньому, де всі борються за свою незалежність на всіх фронтах і впевнені, що перемога дуже близько; та у майбутньому, де відбудовується наша країна. Саме тому сценічний простір реалізовано не тільки у вигляді будинку, а присутні також фундаменти майбутніх будинків, Діма та музиканти перебувають ніби на будівництві нашого мирного майбутнього.

Концерт співака MONATIK. Фото: менеджмент артиста.

Сюрпризом для всіх стала поява в один з днів спеціальної гості — Наталії Могилевської. Артист разом з поп-дівою заспівав "Відірватися від землі", а потім, вже за своєю власною традицією, став до свого запрошеного артиста на її сольну пісню "Позивний" на бек-вокал.

Головними запрошеними гостями концертів арт-терапії MONATIK в Києві стали військові, що перебувають на ротації, сім’я артиста — діти та дружина та шанувальники. Збір коштів з цих двох благодійних концертів відбувався для сімей з деокупованих та прифронтових територій. Також артист створив спеціальну фотозону для інших благодійних кампаній.

Раніше Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника.

Нагадаємо, Сердючка здійняла фурор під час свого патріотичного концерту в Лос-Анджелесі.