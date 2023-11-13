Могилевская показала, как подготовила дом к зиме

Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица Наталья Могилевская, как и большинство украинцев, утепляется к зимнему сезону. Звезда поделилась советами, как избежать проблем с электроэнергией.

Соответствующее видео Могилевская запостила в своем Instagram.

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Лайфхаки в блэкаут от Могилевской

По словам певицы, она нынешнюю зиму проведет в Украине, как и в прошлом году. Но этой зимой она решила приложить еще больше усилий для того, чтобы не ощущать последствия блэкаутов.

"Я хочу поделиться с вами лайфхаками как пережить зиму, потому что пришло время об этом позаботиться. Лампочка, которую можно крепить где угодно на липкую поверхность. Достала запасы свечей с прошлого года, думаю, мне хватит. Одна такая свеча горит часов 20. Наши ребята, украинские производители сделали аккумуляторы и батареи. И это все держит свет, вайфай, холодильник и несколько розеток 8-10 часов. Не забывайте о pawer-банках, это очень полезная вещь. У меня 2 — потому что телефонов несколько, и есть еще для компьютера, но больше. Все сделала, подготовилась, жду еще дрова", — комментирует звезда.

Певица провела экскурсию по дому, показала необходимые гаджеты и как их можно использовать. Подписчики поблагодарили за советы, но некоторые все-таки отметили, что советы артистки не всем по карману.

Напомним, часть одесситов осталась без света до ночи.

Ранее украинцам перед тяжелой зимой посоветовали поменять зарядные батареи.