Джилл Байден стала однією з ведучих премії Ґреммі — хто приєднається до неї

Перша леді США Джилл Байден стала однією з ведучих премії "Ґреммі"

Вже цієї неділі, 5 лютого (в ніч на шосте лютого за київським часом) у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) пройде урочиста церемонія нагородження лауреатів 65-ї премії "Ґреммі", яка вважається "Оскаром" у музичному світі.

Організатори оголосили імена ведучих світського заходу на своєму сайті.

Деталі

Дружина 46-го президента США Джо Байдена, Джилл Байден, стане однією з ведучих урочистої церемонії. Компанію їй складуть чимало знаменитостей. Вони будуть не тільки вести церемонію, але й вручати бажані статуетки переможцям.

На сцену Crypto Арени вийдуть реперка Cardi B, телеведучий Джеймс Корден, лауреатка численних кіно- та музичних премій акторка Віола Девіс, актори Двейн Джонсон, Біллі Кристал, та багаторазові володарки премії "Ґреммі", співачки Олівія Родріго та Шаная Твейн.

Про номінантів премії

Головною претенденткою на перемогу стала американська співачка Бейонсе, яка є рекордсменкою за кількістю отриманих статуеток. Цього року у виконавиці дев’ять номінацій, включно з "Альбомом року" і "Записом року". Великі шанси й у репера Кендріка Ламара, номінованого у восьми категоріях, та у співачок Адель і Бренді Карлайл. В їхньому активі по сім номінацій.

За головну номінацію "Запис року" боротимуться ABBA, Адель, Бейонсе, Бренді Карлайл, Doja Cat, Гаррі Стайлс, Кендрік Ламар, Lizzo, Мері Джей Блайдж, Стів Лейсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Бейонсе оголосила про світове турне Renaissance на честь однойменного сьомого студійного альбому, який вийшов 29 липня минулого року. Перший концерт артистка відіграє вже на початку травня у Швеції.

Також ми розповідали, що британський співак та актор Гаррі Стайлс став тріумфатором премії People's Choice Awards 2022.