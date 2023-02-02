Джилл Байден стала одной из ведущих премии Грэмми — кто присоединится к ней.

Первая леди США Джилл Байден стала одной из ведущих премии "Грэмми"

Уже в это воскресенье, 5 февраля (в ночь на шестое февраля по киевскому времени) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) пройдет торжественная церемония награждения лауреатов 65-й премии "Грэмми", которая считается "Оскаром" в музыкальном мире.

Организаторы объявили имена ведущих светского мероприятия на своем сайте.

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Жена 46-го президента США Джо Байдена, Джилл Байден, станет одной из ведущих торжественной церемонии. Компанию ей составят немало знаменитостей. Они будут не только вести церемонию, но и вручать желаемые статуэтки победителям.

На сцену Crypto Арены выйдут рэперша Cardi B, телеведущий Джеймс Корден, лауреат многочисленных кино- и музыкальных премий актриса Виола Дэвис, актеры Дуэйн Джонсон, Билли Кристалл, и многократные обладательницы премии "Грэмми", певицы Оливия Родриго и Шанайя Твэй.

О номинантах премии

Главной претенденткой на победу стала американская певица Бейонсе, являющаяся рекордсменкой по количеству полученных статуэток. В этом году у исполнительницы девять номинаций, включая "Альбом года" и "Запись года". Большие шансы и у рэпера Кендрика Ламара, номинированного в восьми категориях, и у певиц Адель и Бренди Карлайл. В их активе по семь номинаций.

За главную номинацию "Запись года" будут бороться ABBA, Адель, Бейонсе, Бренди Карлайл, Doja Cat, Гарри Стайлс, Кендрик Ламар, Lizzo, Мэри Джей Блайдж, Стив Лэйси.

Напомним, ранее мы писали, что певица Бейонсе объявила о мировом турне Renaissance в честь одноименного седьмого студийного альбома, который вышел 29 июля прошлого года. Первый концерт артистка отыграет уже в начале мая в Швеции.

Также мы рассказывали, что британский певец и актер Гарри Стайлс стал триумфатором премии People's Choice Awards 2022.