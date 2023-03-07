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Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина

7 березня 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка Вікторія Маремуха з чоловіком Луї
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вересні минулого року учасниця телешоу "Супермодель по-українськи" та блогерка Вікторія Маремуха вперше стала мамою. У Києві вона народила сина Люка Беле. Свої перші пів року малюк відсвяткував на тайському острові Самуї, де живе зіркова родина. 

Фото та відео привітання сина Маремуха опублікувала у своєму Instagram.

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Деталі 

"Дякую тобі, сину, що робиш нас щасливими, навіть коли прокидаєшся о п’ятій ранку. Бо не має нічого ліпшого, чим почати день із твоєї солодкої і поки що беззубої посмішки", — почала привітальну публікацію блогерка.

Маремуха зазначила, що за шість місяців малюк подорожував з нею та її чоловіком, французьким бізнесменом Луї. Виявляється, маленький Люк Беле обожнює плавати з батьком в басейні.

На фото та відео зірковий син лежить біля білосніжного торта з шістьма свічками. Смаколик приготувала сама Вікторія. 

"І  хоч він не ідеальний, але зроблений точно із великою любов’ю", — підсумувала Маремуха. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня найбагатша людина світу, американський мільярдер Білл Гейтс вперше став дідусем. Його старша донька Дженніфер народила первенця. Також ми розповідали, що зірка українського та американського танцполу Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною.

 

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