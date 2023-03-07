Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина

Блогерка Вікторія Маремуха з чоловіком Луї

У вересні минулого року учасниця телешоу "Супермодель по-українськи" та блогерка Вікторія Маремуха вперше стала мамою. У Києві вона народила сина Люка Беле. Свої перші пів року малюк відсвяткував на тайському острові Самуї, де живе зіркова родина.

Фото та відео привітання сина Маремуха опублікувала у своєму Instagram.

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"Дякую тобі, сину, що робиш нас щасливими, навіть коли прокидаєшся о п’ятій ранку. Бо не має нічого ліпшого, чим почати день із твоєї солодкої і поки що беззубої посмішки", — почала привітальну публікацію блогерка.

Маремуха зазначила, що за шість місяців малюк подорожував з нею та її чоловіком, французьким бізнесменом Луї. Виявляється, маленький Люк Беле обожнює плавати з батьком в басейні.

На фото та відео зірковий син лежить біля білосніжного торта з шістьма свічками. Смаколик приготувала сама Вікторія.

"І хоч він не ідеальний, але зроблений точно із великою любов’ю", — підсумувала Маремуха.

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