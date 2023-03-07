Первенцу Виктории Маремухи — шесть месяцев: что собственноручно приготовила блогер для сына

Блогер Виктория Маремуха с мужем Луи

В сентябре прошлого года участница телешоу "Супермодель по-украински" и блогер Виктория Маремуха впервые стала мамой. В Киеве она родила сына Люка Беле. Свои первые полгода малыш отметил на тайском острове Самуи, где живет звездная семья.

Фото и видео поздравления сына Маремуха опубликовала в своем Instagram.

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"Благодарю тебя, сын, что делаешь нас счастливыми, даже когда просыпаешься в пять утра. Потому что нет ничего лучше, чем начать день с твоей сладкой и пока беззубой улыбки", — начала приветственную публикацию блогер.

Маремуха отметила, что через шесть месяцев малыш путешествовал с ней и ее мужем, французским бизнесменом Луи. Оказывается, маленький Люк Беле обожает плавать с отцом в бассейне.

На фото и видео звездный сын лежит у белого торта с шестью свечами. Вкусняшку приготовила сама Виктория.

"И хотя он не идеален, но сделан точно с большой любовью", — подытожила Маремуха.

Напомним, ранее мы писали, что бывший самый богатый человек мира, американский миллиардер Билл Гейтс впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Дженнифер родила первенца. Также мы говорили, что звезда украинского и американского танцпола Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой.