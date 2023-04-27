Євген Кошовий розповів, що він думає за виїзд Влада Ями за кордон – відео з інтерв'ю

"Я не суддя": Євген Кошовий про Влада Яму, який втік з України на початку війни
З початку повномасштабної війни в Україні відомий хореограф Влад Яма виїхав за кордон та досі не повернувся назад. Український актор та ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про те, що він думає стосовно виїзду його колеги по сцені до іншої країни.
Відповідну заяву Євген Кошовий зробив під час інтерв’ю ведучому Олексію Суханову на каналі "Говорить Суханов" у YouTube.
24 лютого 2022 року змінило життя кожного українського громадянина, який до цього жив повноцінним життя. Дехто відправився боронити рідну країну на фронт, а хтось вирішив виїхати за кордон. Зокрема, це стосується й українського хореографа Влада Яму, який з початку війни досі живе у США.
Український ведучий та зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який добре знайомий з Владом Ямою, висловив свою думку стосовно його виїзду до іншої країни. Відомо, що танцюрист активно займається волонтерством за кордоном, але більшість українців вважає, що це його не реабілітує.
Євген Кошовий поставився до рішення Влада Ями досить по-філософськи, зробивши розумну заяву.
"Я не люблю засуджувати людей, я не суддя. У нас є Бог, всіх розсудить", – стверджує український ведучий.
Також український актор зазначає, що з хореографом до цього він підтримував виключно робочий зв’язок, а зараз він з ним взагалі не спілкується. Євген Кошовий вважає, що Влад Яма самостійно повинен визначитися, чи зрадник він.
Крім цього, зірка "Кварталу 95" стверджує, що українським артистам, які з першого дня повномасштабної війни в України знаходяться за кордоном, буде важко повернутися на рідну землю.
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