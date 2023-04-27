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"Я не суддя": Євген Кошовий про Влада Яму, який втік з України на початку війни

27 квітня 2023 11:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Євген Кошовий розповів, що він думає за виїзд Влада Ями за кордон – відео з інтерв'ю
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий на інтерв'ю в Олексія Суханова. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

З початку повномасштабної війни в Україні відомий хореограф Влад Яма виїхав за кордон та досі не повернувся назад. Український актор та ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про те, що він думає стосовно виїзду його колеги по сцені до іншої країни.

Відповідну заяву Євген Кошовий зробив під час інтерв’ю ведучому Олексію Суханову на каналі "Говорить Суханов" у YouTube.

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24 лютого 2022 року змінило життя кожного українського громадянина, який до цього жив повноцінним життя. Дехто відправився боронити рідну країну на фронт, а хтось вирішив виїхати за кордон. Зокрема, це стосується й українського хореографа Влада Яму, який з початку війни досі живе у США.

Влад Яма
Хореограф Влад Яма під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Український ведучий та зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який добре знайомий з Владом Ямою, висловив свою думку стосовно його виїзду до іншої країни. Відомо, що танцюрист активно займається волонтерством за кордоном, але більшість українців вважає, що це його не реабілітує.

Евгений Кошевой и Алексей Суханов
Актор Євген Кошовий та ведучий Олексій Суханов під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Євген Кошовий поставився до рішення Влада Ями досить по-філософськи, зробивши розумну заяву.

"Я не люблю засуджувати людей, я не суддя. У нас є Бог, всіх розсудить", – стверджує український ведучий.

Також український актор зазначає, що з хореографом до цього він підтримував виключно робочий зв’язок, а зараз він з ним взагалі не спілкується. Євген Кошовий вважає, що Влад Яма самостійно повинен визначитися, чи зрадник він.

Крім цього, зірка "Кварталу 95" стверджує, що українським артистам, які з першого дня повномасштабної війни в України знаходяться за кордоном, буде важко повернутися на рідну землю.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Євген Кошовий розповів, який подарунок на день народження йому зробив президент Володимир Зеленський.

Раніше ми розповідали, що актор Євген Кошовий розповів, як змінився Володимир Зеленський під час війни.

Також ми повідомляли про те, що актор та ведучий
Євген Кошовий висловився про бажання росії захопити Київ.

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