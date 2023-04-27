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Пять сыновей и ни одной дочери: Григорий Решетник готовит новых "холостяков"?

27 апреля 2023 17:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Григорий Решетник показал свою семью – пять мальчиков и ни одной девочки
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ведущий романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник поделился семейным кадром. Украинский телеведущий показал, сколько у его родителей внуков, а также показал родную сестру, которая ждет еще одного ребенка.

Соответствующую фотографию Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram.

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"У наших с родной сестричкой @kopytina_kate родителей 5 внуков Как думаете, кто следующий", – написал под фотографией семьи украинский телеведущий Григорий Решетник.

Поклонники популярного ведущего не смогли пройти мимо, чтобы ничего не сказать о фотографии Григория Решетника. Люди, увидевшие количество мальчиков на фотографии, сразу же стали отвечать на вопросы ведущего и оставлять множество комментариев под семейным снимком ведущего.

"Еще 6 пацанов и будет собственная футбольная команда, будет девочка", "Традиции конечно красиво и своя футбольная команда тоже, но все же среди этих замечательных мальчишек ну очень гармонично будет выглядеть девочка", "Думаю, что будет шестой внук! Ваша семья специализируется по мальчикам? В конце концов самое главное, чтобы здоровенький малыш родился!", "Какая у вас красивая сестричка! я за следующую девочку! Ну должна буду в этом рода маленькая принцесса. Сколько можно рожать следующих холостяков?!", – написали пользователи сети и поклонники ведущего. 

Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Григорий Решетник эмоционально высказался о дистанционном обучении у детей.

Ранее мы рассказывали, что телеведущий Григорий Решетник показал, как отметил свой день рождения.

Также мы сообщали о том, что ведущий и актер Евгений Кошевой высказался о хореографе Владе Яме за границей.

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