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П'ятирічний онук зрадниці Повалій попросив суд не забирати її дім

14 грудня 2024 18:00
Марія Покровська - Редактор
Маленький онук Таїсії Повалій попросив суд не забирати майно зрадниці
Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Марія Покровська - Редактор

Син співачки-зрадниці Таїсії Повалій Денис намагається скасувати конфіскацію її майна в Україні. У боротьбі за будинок скандальної артистки чоловік наважився на несподівані кроки.

На своїй сторінці в Instagram Денис Повалій поділився відеозверненням свого п'ятирічного сина Дем'яна до суду.

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Повалій записав на камеру свого маленького сина, який звернувся до суду із проханням не забирати будинок. У своїй промові п'ятирічний Дем'ян українською попросив залишити їхній дім.

"Шановний суд, будь ласка, не забирайте в мене дім. Там живе моя собака й город. Я там зробив свої перші кроки. Я дуже люблю Україну та хочу повернутися в мій дім", — сказав на відео хлопчик.

Онук Таїсії Повалій
Онук Таїсії Повалій. Фото: instagram.com/den_povaliy

Однак оскаржити рішення суду сину співачки-зрадниці не вдалося, і навіть дитячі вмовляння не допомогли. Згідно з рішенням ВАКС, Повалій позбавлять майна в Україні та прав на деякі пісні.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, — без задоволення. Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційної співачки набуло законної сили та оскарженню не підлягає", — йдеться в офіційній заяві суду.

Денис відреагував на таке рішення у своїх соцмережах та коротко зазначив, що "значить, так і має бути".

Син Таїсії Повалій відреагував на програш у суді
Син Таїсії Повалій відреагував на програш у суді. Фото: instagram.com/den_povaliy

Нагадаємо, на користі держави в артистки-зрадниці конфіскують дві автівки BMW, зброю, майнові права на музику та слова дев'ять творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро"). А також сім земельних ділянок, житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м, домоволодіння загальною площею 101 кв. м.

Також ми писали, що зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавили державних нагород

Раніше пластичний хірург висловився про невдалу пластику скандальної артистки.

суд Таїсія Повалій конфіскація зрада майно

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