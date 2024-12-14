Маленький внук Таисии Повалий попросил суд не забирать имущество предательницы

Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Сын певицы-изменницы Таисии Повалий Денис пытается отменить конфискацию ее имущества в Украине. В борьбе за дом скандальной артистки мужчина решился на неожиданные шаги.

На своей странице в Instagram Денис Повалий поделился видеообращением своего пятилетнего сына Демьяна к суду.

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Повалий записал на камеру своего маленького сына, который обратился к суду с просьбой не забирать дом.

"Уважаемый суд, пожалуйста, не забирайте у меня дом. Там живет моя собака и огород. Я там сделал свои первые шаги. Я очень люблю Украину и хочу вернуться в мой дом", — сказал на видео мальчик.

Внук Таисии Повалий Фото: instagram.com/den_povaliy

Однако обжаловать решение суда сыну певицы-предательницы не удалось, и даже детские уговоры не помогли. Согласно решению ВАКС, Повалий лишат имущества в Украине и прав на некоторые песни.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила без изменений решение ВАКС, а апелляционную жалобу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, — без удовлетворения. Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов подсанкционной певицы вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", — говорится в официальном заявлении суда.

Денис отреагировал на такое решение в своих соцсетях и коротко отметил, что "значит, так и должно быть".

Сын Таисии Повалий отреагировал на проигрыш в суде. Фото: instagram.com/den_povaliy

Напомним, в пользу государства у артистки-предательницы конфискуют два автомобиля BMW, оружие, имущественные права на музыку и слова девять произведений ("Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро"). А также семь земельных участков, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м и домовладение общей площадью 101 кв. м.

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