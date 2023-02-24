Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції arrow

Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

24 лютого 2023 14:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гітарист гурту ABBA Б'єрн Ульвеус підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції
Учасник шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З нагоди річниці повномасштабної війни закордонні знаменитості записують відео з підтримкою українців. Серед них і учасник легендарного шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус.

Про це повідомляється на Facebook сторінці фандрайзингової платформи UNITED24.

Читайте також:

Деталі 

77-річний музикант записав відео зі столиці Швеції, Стокгольму, на тлі місцевого парламенту. 

"Я обрав це місце для свого звернення, тому що глибоко-глибоко в душі розумію, чому ви боретесь з тираном. Я зробив би так само. Не було й дня з 24 лютого минулого року, щоб я не думав про вас і про ті страшні, жахливі труднощі, з якими ви боретесь", — сказав легендарний музикант. 

Свою промову Б'єрн Ульвеус закінчив українською мовою: "Ми з тобою, Україно!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський музикант Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів. Також ми розповідали, що до України приїхав фронтмен гурту Massive Attack, Роберт Дель Ная, якого у соцмережах вважають за художника Бенксі.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:52 ​​​​​​​У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі

14:50 Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму

14:50 В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку

14:42 ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах

14:32 Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Новина з фото

14:19 Китай хоче повернути собі Сибір і Далекий Схід: що вже зробила влада

14:14 Обмеження зняті: ситуація зі світлом в Одесі найближчу добу змінюватиметься

14:05 Євросоюз запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер"

Новина з фото

14:01 ​​​​​​​Росіяни змушують викрадених в Україні дітей-сиріт писати листи окупантам на фронт

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 14:48

​​​​​​​У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі

None 26 Лютий 14:57

Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму

None 26 Лютий 14:50

В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку

None 26 Лютий 14:42

ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB