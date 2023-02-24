Гітарист гурту ABBA Б'єрн Ульвеус підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції
З нагоди річниці повномасштабної війни закордонні знаменитості записують відео з підтримкою українців. Серед них і учасник легендарного шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус.
Про це повідомляється на Facebook сторінці фандрайзингової платформи UNITED24.
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Деталі
77-річний музикант записав відео зі столиці Швеції, Стокгольму, на тлі місцевого парламенту.
"Я обрав це місце для свого звернення, тому що глибоко-глибоко в душі розумію, чому ви боретесь з тираном. Я зробив би так само. Не було й дня з 24 лютого минулого року, щоб я не думав про вас і про ті страшні, жахливі труднощі, з якими ви боретесь", — сказав легендарний музикант.
Свою промову Б'єрн Ульвеус закінчив українською мовою: "Ми з тобою, Україно!".
Нагадаємо, раніше ми писали, що британський музикант Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів. Також ми розповідали, що до України приїхав фронтмен гурту Massive Attack, Роберт Дель Ная, якого у соцмережах вважають за художника Бенксі.