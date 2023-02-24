Под прицелом российских снайперов: Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф
По случаю годовщины полномасштабной войны телеведущий и блогер Дмитрий Комаров с командой подготовил специальный документальный проект. В одном из эпизодов которого он посетил украинско-российскую границу.
Соответствующее видео Комаров опубликовал в своем Instagram.
-
Голкипер "Шахтер" стал автором уникального достижения в Лиге Европы: о чем речь
-
Готовы преодолевать трудности: в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов
-
В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев
-
"Вместе мы едины": Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения рф
-
"ПТН ПНХ!": в Одессе погасили новую марку от Укрпочты
-
В Офисе президента отреагировали на "формулу мира" от Китая
-
Украина одержала серьезную дипломатическую победу: подробности сенсационного голосования в ООН
-
Гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции
-
Цены закупок для армии будут публиковать в Prozorro: Рада приняла законопроект
-
"Андерлехт" против "Вильярреала" и другие пары 1/8 Лиги Конференций
Подробности
Украинский пограничник показал телеведущему линию границы и попросил за нее не заходить. По словам защитника нашей страны с территории страны-террориста, ежедневно ведется видеосъемка, а границу контролируют вооруженные снайперы.
Полная версия этого эпизода выйдет 24 февраля в 20:15 на канале "1+1 Украина". Проект Дмитрия Комарова получил название "Год". Шоумен анонсировал участие в документалке первых лиц Украины.
"Вы увидите людей, руками и мыслями которых творится наша победа. Вы увидите Президента Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главнокомандующих, принимавших ключевые решения. Даже в моменты, когда они принимали эти решения, во время оперативной работы. Есть исторические уникальные кадры, ведь мне удалось как журналисту получить доступы и разрешения. Я очень советую это увидеть", — подытожил Комаров.
Напомним, ранее мы писали, что гитарист группы ABBA Бьорн Ульвеус поддержал украинцев у здания парламента Швеции.