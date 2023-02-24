Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф

Телеведущий и блогер Дмитрий Комаров

По случаю годовщины полномасштабной войны телеведущий и блогер Дмитрий Комаров с командой подготовил специальный документальный проект. В одном из эпизодов которого он посетил украинско-российскую границу.

Соответствующее видео Комаров опубликовал в своем Instagram.

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Украинский пограничник показал телеведущему линию границы и попросил за нее не заходить. По словам защитника нашей страны с территории страны-террориста, ежедневно ведется видеосъемка, а границу контролируют вооруженные снайперы.

Полная версия этого эпизода выйдет 24 февраля в 20:15 на канале "1+1 Украина". Проект Дмитрия Комарова получил название "Год". Шоумен анонсировал участие в документалке первых лиц Украины.

"Вы увидите людей, руками и мыслями которых творится наша победа. Вы увидите Президента Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главнокомандующих, принимавших ключевые решения. Даже в моменты, когда они принимали эти решения, во время оперативной работы. Есть исторические уникальные кадры, ведь мне удалось как журналисту получить доступы и разрешения. Я очень советую это увидеть", — подытожил Комаров.

Напомним, ранее мы писали, что гитарист группы ABBA Бьорн Ульвеус поддержал украинцев у здания парламента Швеции.