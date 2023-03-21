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Підозрюваних у вбивстві американського репера визнали винними: що їм загрожує

21 березня 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Підозрюваних у вбивстві репера XXXTentacion визнали винними
Американський репер XXXTentacion
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Трьох чоловіків визнали винними у вбивстві першого ступеня відомого американського репера XXXTentacion 2018 року, якого застрелили біля магазину мотоциклів у південній Флориді під час пограбування на суму 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання AP.

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Деталі 

28-річний Майкл Ботрайт, 26-річний Дедрік Вільямс і 24-річний Трейвон Ньюсом також були засуджені за збройне пограбування присяжними, які винесли вердикт менш ніж через годину після початку восьмого дня обговорення.

Винесення вироку, який окружний суддя Майкл Усан призначив на 6 квітня, буде здебільшого формальністю. Закон Флориди передбачає довічне ув'язнення за вбивство першого ступеня.

Обвинувачені не проявляли особливих емоцій, стоячи один за одним, коли судовий пристав одягнув на них наручники. Жодної реакції з боку членів родини та інших спостерігачів у залі суду також не було. Перед зачитуванням вердиктів суддя попередив, що будь-хто, хто спричинить будь-які порушення, буде засуджений за неповагу до суду.

Офіс прокурора штату подякував присяжним, але у заяві сказав, що не буде коментувати це питання до винесення вироку.

Вбивство репера XXXTentacion

18 червня 2018 року, коли Джасей Онфрой (справжнє ім’я репера) виїжджав із мотосалону до Маямі, у нього вистрілив невідомий, який зник з місця злочину. XXXTentacion отримав поранення, впав у кому і пізніше помер у лікарні, не приходячи до тями. Через три дні після смерті Онфроя його мати заявила, що дівчина репера вагітна.

XXXTentacion отримав широку популярність після випуску синглу Look at Me. Його дебютний альбом "17" дебютував 2017 року на другій позиції у престижному американському чарті Billboard 200, а його другий студійний альбом очолив його. Обидва альбоми стали платиновими. Протягом тижня після смерті XXXTentacion, сингл Sad піднявся з 52 позиції у чарті Billboard Hot 100 на першу, зробивши Джасея першим реп-виконавцем, який очолив Billboard Hot 100 посмертно після The Notorious B.I.G. 1997 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "дівчина Бонда", французька акторка Ева Ґрін, судиться з кінокомпанією та вимагає мільйон доларів компенсації.

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