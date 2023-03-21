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Подозреваемых в убийстве американского рэпера признали виновными: что им грозит

21 марта 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion признали виновными
Американский рэпер XXXTentacion
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Троих мужчин признали виновными в убийстве первой степени известного американского рэпера XXXTentacion в 2018 году, которого застрелили возле магазина мотоциклов в южной Флориде во время ограбления на сумму 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание AP.

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28-летний Майкл Ботрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом также были осуждены за вооруженное ограбление присяжными, вынесшими вердикт менее чем через час после начала восьмого дня обсуждения.

Вынесение приговора, который окружной судья Майкл Усан назначил на 6 апреля, будет в основном формальностью. Закон Флориды предусматривает пожизненное заключение за убийство первой ступени.

Обвиняемые не проявляли особых эмоций, стоя один за другим, когда судебный пристав надел на них наручники. Никакой реакции со стороны членов семьи и других наблюдателей в зале суда также не последовало. Перед зачитыванием вердиктов судья предупредил, что любой, кто приведет к каким-либо нарушениям, будет осужден за неуважение к суду.

Офис прокурора штата поблагодарил присяжных, но в заявлении сказал, что не будет комментировать этот вопрос до вынесения приговора.

Убийство рэпера XXXTentacion

18 июня 2018 года, когда Джасей Онфрой (настоящее имя рэпера) выезжал из мотосалона в Майами, в него выстрелил неизвестный, скрывшийся с места преступления. XXXTentacion получил ранение, впал в кому и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. Через три дня после смерти Онфроя его мать заявила, что девушка рэпера беременна.

XXXTentacion получил широкую популярность после выпуска сингла Look at Me. Его дебютный альбом "17" дебютировал в 2017 году на второй позиции в престижном американском чарте Billboard 200, а его второй студийный альбом возглавил его. Оба альбома стали платиновыми. В течение недели после смерти XXXTentacion, сингл Sad поднялся с 52 позиции в чарте Billboard Hot 100 на первую, сделав Джасея первым рэп-исполнителем, возглавившим Billboard Hot 100 посмертно после The Notorious BIG 1997 года.

Напомним, ранее мы писали, что "девушка Бонда", французская актриса Эва Грин, судится с кинокомпанией и требует миллион долларов компенсации.

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